El déficit del Estado sube al 1,3% del PIB en el primer semestre y el público baja al 1,03% hasta mayo

El déficit del Estado, medido en contabilidad nacional, ha cerrado el primer semestre del año en 23.210 millones, superior en un 17,6% al registrado en el mismo periodo de 2025, según la información de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), difundida este viernes.

En términos del PIB, el déficit hasta junio del año 2026 equivale al 1,3% de dicha magnitud, superior en 0,13 puntos porcentuales a la ratio de 2025, del 1,17%.

Si de la cifra de déficit o, en su caso, superávit se descuentan los intereses se obtiene el saldo primario. Así, a finales del sexto mes del año se ha contabilizado un déficit primario de 3.471 millones, equivalente al 0,19% del PIB, y superior en un 47,0% al déficit primario de 2025 con 2.361 millones, que representa el 0,14% del PIB.

En este periodo de 2026 se ha registrado en las cuentas del Estado, de acuerdo con la información disponible, un gasto asociado a la dana de 138 millones, de los cuales 43 millones son transferencias a organismos y 3 millones a la Administración local. En el mismo periodo de 2025, este gasto fue de 2.316 millones, de los cuales 1.799 millones fueron transferencias a la Administración local.

La recaudación del Estado por impuestos sube un 7,6%

Los recursos no financieros --ingresos-- se han situado en 156.984 millones, cifra superior en un 7% a la de finales de junio de 2025, con 146.649 millones. Del total de ingresos el 84,9%, 133.267 millones corresponden a impuestos, con un aumento del 7,6% respecto al mismo periodo de 2025, con 123.870 millones.

Entre las principales figuras tributarias, hay que mencionar el aumento de los ingresos por IVA en un 3,9%, hasta los 58.739 millones, recogiendo el efecto de las medidas temporales de reducción de la tributación energética vigentes hasta el 31 de mayo.

De su lado, los ingresos por IRPF crecen un 15,6%, hasta los 39.428 millones; los del Impuesto sobre Sociedades un 13,2%, hasta los 15.656 millones; y los del Impuesto sobre la Renta de No Residentes en un 17,4%, hasta los 3.139 millones. Los ingresos por cotizaciones sociales se sitúan en 3.305 millones, con un descenso del 3,2%, y el resto de los ingresos en 20.412 millones, con un aumento del 5,4%.

Por su parte, los gastos se han situado en 180.194 millones, con un aumento del 8,3% respecto a los 166.389 millones del mismo periodo de 2025. Entre las operaciones de gasto de mayor peso están las transferencias entre administraciones públicas, que representan al 60,7% del gasto total, con 109.348 millones y un aumento del 8,4%.

Baja el déficit público hasta mayo

De su lado, el conjunto de administraciones públicas --sin incluir la Administración local-- ha registrado a finales de mayo de 2026 un déficit de 18.355 millones, inferior en un 6,5% al del mismo periodo de 2025, de 19.635 millones. En términos relativos, la ratio déficit sobre PIB a finales del quinto mes de 2026 se sitúa en el 1,03%, inferior en 0,13 puntos porcentuales a la del mismo periodo de 2025, del 1,16%.

Con motivo de las graves inundaciones provocadas por la dana se ha recogido en los cinco primeros meses de 2026 en las cuentas del agregado un gasto de carácter extraordinario, de acuerdo con la información disponible, por importe de 248 millones, frente a 3.050 millones en el mismo periodo de 2025.

La Administración central contabilizó a finales de mayo de 2026 un déficit de 12.540 millones, superior en un 8,1% al del mismo periodo de 2025, con 11.598 millones. En términos del PIB, el resultado negativo de 2026 equivale al 0,70% de dicha magnitud, ratio superior en 0,01 puntos porcentuales a la de 2025, del 0,69% del PIB.

La Administración regional registró a finales de mayo de 2026 un déficit de 10.408 millones, inferior en un 1,8% al del mismo periodo de 2025, con 10.597 millones. Esta tasa de variación pasaría a ser positiva, del 1,1%, si se descuentan en ambos periodos, los anticipos a cuenta del sistema de financiación recibidos del Estado, por importe de 2.770 millones en 2026 y de 2.436 millones en 2025. En términos del PIB, el déficit a finales de mayo de 2026 representa el 0,58% de esta magnitud, ratio inferior en 0,05 puntos porcentuales a la del mismo periodo de 2025, del 0,63%.

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Por último, los fondos de la seguridad social presentan a finales de mayo de 2026 un superávit de 4.593 millones, superior en un 79,4% al del mismo periodo de 2025, con 2.560 millones. En términos del PIB, la ratio de 2026 es del 0,26%, superior en 0,11 puntos porcentuales a la de 2025, del 0,15%.

Fuente: Información