Veolia factura 1.500 millones en Iberia en el primer semestre, un 5,1% más

La multinacional Veolia ha cerrado el primer semestre del año con una facturación de 1.500 millones de euros en la Península Ibérica, un 5,1% más que en el mismo periodo del año anterior, impulsada principalmente por la evolución del negocio en España. Así lo ha explicado la compañía en un comunicado este jueves, en el que atribuye este crecimiento al aumento de las tarifas y de los volúmenes en la actividad de agua, así como al buen comportamiento del área de energía. En España, los negocios de Agua, Energía y Valorización de residuos no peligrosos, Veolia incrementó sus ingresos un 4,5% hasta los 1.426 millones de euros en el primer semestre del ejercicio.

En el conjunto del grupo, Veolia obtuvo un beneficio neto de 682 millones de euros entre enero y junio, un 3,8% más que un año antes. Si se excluyen los efectos de las adquisiciones de Suez y Clean Earth, el beneficio neto corriente ascendió a 837 millones, un 10,4% más, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) aumentó un 5%, hasta los 3.552 millones de euros. La facturación consolidada alcanzó los 22.193 millones, un 0,8% más, porcentaje que se eleva al 1,5% si se descuenta el efecto de la evolución de los precios de la energía.

1.630 millones en inversiones

En el mismo comunicado, el grupo subraya que Iberia fue una de las regiones con mejor evolución durante el semestre. En concreto, el negocio europeo registró un crecimiento del Ebitda del 2,1%, aunque en el sur de Europa el avance fue mucho más intenso. En el caso de Iberia, el Ebitda aumentó un 10,6% gracias a las revisiones tarifarias y a la evolución del negocio del agua, que compensó el descenso de los precios energéticos. La compañía también señala que las actividades de Agua Municipal crecieron un 4,1% a escala global, favorecidas por las actualizaciones tarifarias aplicadas en distintos mercados, especialmente España.

Interior de la planta de valorización energética de Veolia en Leeds (Reino Unido). / Veolia

Entre enero y junio, Veolia destinó 1.630 millones de euros a inversiones. Además, redujo el consumo de caja, con un flujo de caja libre neto negativo de 288 millones de euros, frente a los 451 millones negativos registrados un año antes. La deuda financiera neta se situó al cierre del semestre en 24.548 millones de euros, sin contabilizar las adquisiciones de Suez y Clean Earth.

"Solidez del modelo de negocio"

La consejera delegada del grupo, Estelle Brachlianoff, ha calificado de "excelentes" los resultados del semestre y aseguró que confirman la capacidad de la empresa para aprovechar su posicionamiento estratégico. Según asegura, las cifras se sitúan "ampliamente en línea" con los objetivos fijados para este ejercicio pese a un entorno económico complejo y reflejan la solidez del modelo de negocio y de la gestión operativa.

La consejera delegada de Veolia, Estelle Brachlianoff. / Veolia / Christophe Daguet

Tras la publicación de las cuentas, Veolia ha elevado sus previsiones para el conjunto del ejercicio. La compañía de matriz francesa espera ahora un crecimiento orgánico del Ebitda de entre el 5% y el 6%, frente al objetivo anterior, y prevé que el beneficio neto corriente atribuible al grupo aumente al menos un 8%, incluyendo ya la contribución de la norteamericana Clean Earth. La empresa mantiene que esta compra empezará a aportar un efecto positivo sobre el beneficio neto corriente a partir de 2027 y confirma igualmente su programa de desinversiones por más de 2.000 millones de euros, que prevé completar antes de mediados de 2028.

Pendientes del contrato del AMB

Los resultados llegan apenas un mes después de que el director de Veolia en España, Daniel Tugues, realizara un balance de su primer año al frente de la compañía en el país. Entonces defendió que España se ha consolidado como uno de los mercados estratégicos del grupo y avanzó un plan de inversiones de 1.000 millones de euros hasta 2030, con el agua como principal destino de los recursos, seguida por la energía y las adquisiciones. Precisamente hace pocos días se ha conocido que la compañía sale como favorita para lograr la adjudicación del contrato milmillonario del suministro de agua en ocho ciudades del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) tras obtener la máxima puntuación en el apartado técnico y presentar también la mejor oferta económica.

Noticias relacionadas

El director de Veolia en España, Daniel Tugues. / Veolia

Durante ese balance, Tugues explicó además que la integración del modelo One Veolia, que ha supuesto la unificación de más de un centenar de marcas -entre ellas la desaparición de Agbar como enseña comercial, aunque manteniendo Aigües de Barcelona por razones contractuales-, está prácticamente culminada. También reiteró el objetivo de incrementar un 40% la facturación en España antes de 2030 y defendió que la reutilización del agua, la valorización energética de residuos y las soluciones para la resiliencia climática serán los principales motores del crecimiento de la compañía en los próximos años.