Meliá provisiona 79 millones para hacer frente a sus pérdidas por la salida de Cuba

Meliá Hotels International ha ganado 4,1 millones de euros hasta junio, un 95 % menos que en la primera mitad del año pasado, al provisionar 79,4 millones por pérdidas ante el impacto por la salida de Cuba, según ha informado el grupo mallorquín este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El grupo detalla que el resultado neto previo al impacto contable de la provisión extraordinaria asociada a la salida de Cuba de su filial portuguesa Ilha Bela asciende a 83,4 millones de euros y que espera "otra excelente temporada estival".

"La opción de provisionar de forma conservadora la totalidad de saldos y activos de Cuba cuya recuperación resulta hoy difícilmente predecible tiene un impacto relevante en las cuentas del ejercicio, pero contribuye a reforzar la solidez, transparencia y credibilidad del balance del grupo", recalca la hotelera.

La compañía registró unos ingresos consolidados, sin plusvalías, de 1.047,4 millones de euros, lo que supone una mejora del 7,1 % respecto a las cifras del primer semestre del año pasado.

Además, la hotelera de Gabriel Escarrer da cuenta de que su ebitda sin plusvalías se incrementó un 2,5 % hasta 244,7 millones en un periodo que la compañía resiente el cierre temporal de dos activos clave, como Paradisus Cancún y Gran Meliá Don Pepe de Marbella.

La cadena destaca la positiva evolución en España en tarifa y ocupación de los hoteles vacacionales en Baleares y Canarias, también gracias a la "sólida evolución" de la touroperación británica. Ante el contexto marcado por la complejidad del entorno geopolítico y la creciente incertidumbre internacional, y el incremento de los costes del queroseno, el mercado nacional se reafirma como el primer motor de demanda, seguido por el Reino Unido, sobre todo en los dos archipiélagos.

La cadena destaca la positiva evolución en España en tarifa y ocupación de los hoteles en Baleares

Por otro lado, Meliá está evaluando la rotación de activos no estratégicos y con generación de caja limitada para optimizar la asignación de capital. Tiene como objetivo firmar un mínimo de 40 hoteles con unas 8.400 habitaciones y abrir al menos 30 establecimientos, con 3.500 habitaciones. Sus perspectivas para el tercer trimestre son positivas y espera mantener la meta de ebitda de un mínimo de 565 millones para 2026.

Gabriel Escarrer, en una imagen de archivo, en la sede de Meliá en Palma / Manu Mielniezuk

En la nota de prensa difundida por la hotelera su presidente y consejero delegado repasa cómo este primer semestre de 2026 está marcado por la inestabilidad geopolítica "que influyó de forma significativa en los patrones de viaje a nivel global". Aun así resalta la capacidad de resiliencia de la industria turística y la "creciente preferencia de los viajeros por destinos percibidos como seguros, accesibles y estables". En este contexto, destaca la fortaleza de sus principales mercados, especialmente España, el sur de Europa y el Caribe, regiones beneficiadas por la reorientación de los flujos turísticos hacia destinos refugio, con la excepción de México, por inseguridad en el destino, donde han caído las reservas.

"Un impacto único y excepcional"

Escarrer se refiere a la finalización de sus operaciones en Cuba por la presión de la Administración Trump a las hoteleras españolas como "un impacto único y excepcional en la historia de la compañía". Esta salida la justifica porque deriva "de la evolución de un entorno caracterizado por elevados riesgos regulatorios, financieros, reputacionales y operativos". "Tal decisión ha sido clasificada contablemente como 'actividad interrumpida' y reconociendo los potenciales impactos estimados mediante las provisiones oportunas" y con el "propósito de proteger los intereses de la compañía y de sus accionistas, preservar nuestra capacidad de acceso a los mercados financieros internacionales y salvaguardar las oportunidades de crecimiento futuro", continúa Escarrer.

"Queremos expresar nuestro profundo respeto, afecto y agradecimiento a todos los colaboradores y equipos, que han acompañado esta larga trayectoria en Cuba, y con los que se ha compartido más de tres décadas de historia y colaboración", resalta el mallorquín. "Se trata de un impacto puntual y sin afectación a la caja", asegura.