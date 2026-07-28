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ENERGÍA

Berkeley ficha a José Bogas en plena batalla legal de 1.000 millones contra España

El grupo minero incorpora como consejero al exconsejero delegado de Endesa para “ayudar” a obtener los permisos para una mina de uranio en Salamanca que el Gobierno le niega

José Bogas, exconsejero delegado de Endesa.

José Bogas, exconsejero delegado de Endesa. / Sergio Pérez (Efe)

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David Page

David Page

Madrid

El grupo energético y minero Berkeley ficha como consejero a José Bogas, hasta hace tres meses consejero delegado de Endesa, y lo hace en plena batalla jurídica milmillonaria contra España. La compañía ha anunciado la incorporación como miembro no ejecutivo de su consejo de administración del directivo -que sigue siendo también consejero de Endesa- y reconoce que lo hace dando por hecho que su nombramiento “ayudará” a obtener los permisos para explotar una mina de uranio en Salamanca que el Gobierno le ha denegado.

“Estamos encantados de dar la bienvenida a José al consejo. Contar con una persona del calibre y la experiencia de José, con una amplia red de contactos en el ámbito empresarial y gubernamental, reforzará enormemente nuestra posición e influencia en España, lo que ayudará considerablemente a Berkeley en su objetivo de obtener los permisos necesarios para el Proyecto Salamanca”, ha adminitido el consjeero delegado de Berkeley, Robert Behets, en un comunicación remitida a la la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Berkeley ha activado un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), adscrito al Banco Mundial, contra la decisión del Gobierno español de vetar su proyecto de mina de uranio en Retortillo (Salamanca) y su objetivo es conseguir una compensación de 1.250 millones de dólares (unos 1.100 millones de euros). La compañía considera ilegal el veto aplicado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez a su proyecto de abrir una mina de uranio en Salamanca.

Berkeley da por hecho que el nombramiento de Bogas “refuerza sustancialmente su posición e influencia” en España en plena batalla por salvar la explotación de uranio. Bogas ha sido una de las voces que en los últimos años con más claridad ha defendido la continuidad de la energía nuclear en España y ha reclamado aplazar las fechas de cierre programadas de todas las centrales nucleares del país.

El Gobierno español denegó a Berkeley en 2021 la autorización de construcción de la planta de fabricación de concentrado de uranio proyectada en el municipio salmantino de Retortillo, cinco años después de la solicitud presentada por el grupo. El Ministerio para la Transición Ecológica, entonces comandado por Teresa Ribera, rechazó la solicitud después de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) informara desfavorablemente sobre el proyecto. El CSN argumentó que su valoración negativa respondía a la “escasa fiabilidad y las elevadas incertidumbres de los análisis de seguridad de la instalación radiactiva en los aspectos geotécnicos e hidrológicos” del proyecto.

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“El nombramiento del señor Bogas reforzará sustancialmente la posición e influencia de Berkeley en España, ya que sus más de 40 años de experiencia en los sectores energéticos español y europeo, junto con sus extensas redes empresariales y gubernamentales, serán de gran ayuda para la compañía, que continúa centrada en resolver la situación actual de permisos y, en última instancia, en impulsar el Proyecto Salamanca hacia la producción”, abunda el grupo en su comunicado.

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Fuente: El Periódico

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