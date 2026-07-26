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Cambiar de rumbo profesional: por dónde empezar

La FUEIB presta un servicio de información y orientación para el empleo promovido por el SOIB, dirigido a estudiantes o titulados universitarios y a estudiantes y titulados de formación profesional de grado superior

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Redacción Activos Mallorca

Palma

Un lunes cualquiera, aparece una pregunta: «¿Quiero seguir haciendo esto dentro de unos años?». A veces nace del cansancio, de la falta de reconocimiento, de unas condiciones que ya no compensan o de la necesidad de nuevos retos. Si persiste, conviene no ignorarla ni responder por impulso. Abordar un cambio profesional exige convertir la inquietud en un plan.

El primer consejo es identificar qué se quiere cambiar y por qué. No es lo mismo buscar un entorno más saludable que aspirar a otras responsabilidades, mejores condiciones o una actividad acorde con sus intereses. Definir el motivo permite establecer prioridades y evita trasladar al siguiente puesto las mismas insatisfacciones.

Después hay que contrastar los deseos con el mercado laboral. Antes de elegir un sector o una ocupación, resulta útil revisar ofertas, analizar funciones y requisitos y conversar con personas de ese ámbito. Investigar sustituye la imagen idealizada por una visión concreta de las oportunidades.

También conviene revisar el propio perfil. Una matriz DAFO sobre debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades permite reconocer conocimientos, experiencias y competencias transferibles, y detectar carencias. Organizar tareas, coordinar equipos o resolver incidencias puede tener valor en otros puestos.

Ese análisis indicará si es necesario actualizar conocimientos. La experiencia acumulada puede abrir puertas, pero algunas transiciones requieren formación, nuevas herramientas o competencias específicas. Formarse tiene sentido cuando responde a una necesidad real y acerca a un objetivo definido.

Otro consejo es diseñar un itinerario flexible. El proceso puede incluir ajustes, obstáculos y alternativas imprevistas. Marcar objetivos alcanzables, revisar plazos y contar con un plan alternativo permite avanzar sin interpretar cada dificultad como un fracaso. La confianza se construye con pequeñas decisiones, aprendizaje y expectativas realistas.

Cuando ordenar el proceso resulta difícil, el acompañamiento puede ayudar. Con el encargo y la financiación del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), el Departament d’Orientació i Inserció Professional (DOIP) que gestiona la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, ofrece el SOLQ, Servicio de Orientación para el Empleo a Personas Cualificadas SOIB-FUEIB (DOIP).

En sesiones individuales, presenciales o por videoconferencia, este servicio ayuda a definir objetivos, construir un itinerario, revisar el currículum y la carta de presentación y preparar entrevistas, autocandidaturas y procesos de selección. Además, el blog de orientación profesional reúne consejos y recursos sobre empleo, competencias y desarrollo profesional, como éste sobre cómo abordar un cambio profesional.

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