La Policía Local de Palma ha intervenido 2.689 artículos en un dispositivo especial contra la venta ambulante ilegal en la zona de s'Hort del Rei, en el que han participado 48 agentes.

Del total de objetos incautados del top manta, 1.679 eran camisetas, 440 bolsos, 280 imanes, 116 gafas de sol, 130 juguetes y otros artículos diversos y 44 accesorios, entre ellos carteras y cinturones.

El material requisado llenó seis contenedores y, según ha informado el Ayuntamiento de Palma, el operativo desarrollado este miércoles forma parte de las actuaciones periódicas de vigilancia y control destinadas a combatir la venta ambulante ilegal, proteger el comercio y garantizar la seguridad y la convivencia en el espacio público.

La Policía Local de Palma interviene 2.689 artículos del top manta / Policía Local de Palma

El dispositivo comenzó a las 15.30 horas y contó con la participación de 25 agentes de paisano del Servicio Especial Turístico (SETUR), junto a un oficial y un subinspector en un vehículo de apoyo.

También intervinieron doce agentes uniformados y un oficial del Equipo Comunitario de Proximidad (ECOP), cinco agentes y un oficial de la Unidad de Intervención Inmediata (UII), además de dos agentes del área de Logística encargados del traslado del material intervenido.

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El Ayuntamiento ha señalado que mantendrá este tipo de operativos de forma periódica para combatir la venta ambulante ilegal y velar por el cumplimiento de la Ordenanza para el Fomento de la Convivencia Cívica.