Sánchez visitará Ford Almussafes en plena incertidumbre sobre el futuro de la factoría

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará mañana jueves la factoría Ford Almussafes. El encuentro de Sánchez con los principales dirigentes de la multinacional del automóvil en España se produce en plena incertidumbre debido a la baja carga de trabajo para su actual plantilla (4.296 empleados), ya que esta industria automovilística depende en exclusiva del modelo Kuga, los ajustes en la producción y el retraso del nuevo vehículo multienergía (derivado de la familia Bronco).

La cita entre Sánchez y los dirigentes de Ford España, según ha podido saber Levante-EMV, tiene lugar a los dos años de aplicarse el llamado 'Mecanismo RED', con el visto bueno del Gobierno. Este expediente se concibió como un marco de flexibilidad y regulación para hacer frente a la transición en la carga de trabajo de la factoría. Posteriormente, el Ejecutivo central aprobó prórrogas, siendo la más reciente la extendida hasta el 31 de diciembre de 2026. Esta medida ha permitido mantener el empleo de cerca de 1.000 trabajadores garantizando aproximadamente el 90% del salario.

Aunque Ford confirmó la adjudicación de un nuevo modelo su producción no comenzará hasta 2028, lo que mantiene una brecha de actividad hasta entonces El Kuga es el único vehículo que se ensambla actualmente y eso ha provocado mínimos históricos de producción (98.591 unidades en 2025, un 18,69% menos que un año antes) y ha forzado a la compañía a estudiar cómo alargar la vida comercial de este coche.

Transición compleja

El nuevo SUV compacto derivado del Bronco, en principio, no llegará a las líneas de montaje hasta 2028, dejando un periodo de transición complejo que impacta a la plantilla. Para hacer frente a esta transición y a la caída de facturación (que cerró el ejercicio anterior con un descenso del 11%), la fábrica y los sindicatos se encuentran negociando prórrogas a los acuerdos de electrificación previos y ajustes en las condiciones de los trabajadores.

Imagen de archivo de la cadena de montaje de la planta de Ford en Almussafes. / Perales Iborra

Ford España obtuvo un beneficio neto de 69,8 millones de euros en 2025, lo que supone un descenso del 70,5% respecto a los 236,3 millones de euros registrados el ejercicio anterior, en un año marcado por la reducción de la facturación de la compañía, aunque con un crecimiento de las ventas de vehículos en el mercado español. La filial de la multinacional norteamericana vio disminuir de forma significativa sus ingresos financieros, que pasaron de 211,4 millones de euros en 2024 a 18,8 millones en 2025, además de registrar una facturación de 4.623,58 millones de euros durante 2025, un 11% inferior a la del ejercicio precedente.

A la espera de Geely

En inversiones, Ford España destinó 48 millones de euros a inversiones en inmovilizado durante 2025, financiadas en parte con los recursos generados por sus actividades industriales y comerciales, además de subvenciones públicas a la inversión y proyectos.

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Por su parte, la firma china del automóvil Geely tiene previsto invertir en la planta de Ford Almussafes mediante la adquisición de la nave 'Body 3'. La compañía asiática planea establecer allí una línea de producción independiente para fabricar un modelo eléctrico propio y producir otro vehículo por encargo para la marca del óvalo. Geely desarrollará en Alemania y Suecia los coches que fabricará en Valencia. La empresa abre un centro tecnológico para acelerar su expansión en Europa

Fuente: Levante - EMV