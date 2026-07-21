CAMBIOS DIRECTIVOS
El Gobierno nombra a Carla Díaz Álvarez de Toledo presidenta del FROB
Economista del estado por oposición, la candidata tendrá que comparecer ante la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso de los Diputados
Llegan cambios en el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha propuesto al Consejo de Ministros el nombramiento de Carla Díaz Álvarez de Toledo, actual directora general del Tesoro y Política Financiera, como nueva presidenta del FROB.
La nueva presidenta del organismo sustituye de esta manera a Álvaro López Barceló, que asumirá a partir de septiembre el cargo de director ejecutivo alterno del Banco Interamericano del Desarrollo (BID). Pese a que López Barceló asumió el cargo en 2024 y su mandato era de cinco años, el ya expresidente sale del cargo antes de tiempo. Cabe recalcar que López Barceló también ocupó la dirección general del Tesoro antes de acceder al cargo, al igual que Díaz Álvarez de Toledo.
Un relevo antes de tiempo
Tal y como destaca 'Europa Press', Díaz Álvarez de Toledo tendrá que comparecer ante la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso de los Diputados. El FROB gestiona la participación del Estado en CaixaBank, a través de BFA, y en Sareb, y forma parte de la red europea de autoridades del Mecanismo Único de Resolución.
En cuanto al bagaje laboral e institucional de la nueva directiva del FROB, Díaz Álvarez de Toledo se licenció en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pontificia de Comillas, e ingresó por oposición en el Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado en 2010. Esta misma oposición fue la que aprobó Carlos Cuerpo en su día.
Como directora general del Tesoro y Política Financiera, entre sus labores destaca la regulación del sector bancario, los mercados de capitales y los medios de pago. También el desarrollo de finanzas sostenibles, la financiación del Tesoro en los mercados, la relación con agencias de calificación e inversores y la gestión de tesorería del Estado.
Del Tesoro al corazón del FROB
Es presidenta del Comité Permanente de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias y del Comité de Inteligencia Financiera, miembro suplente del plenario del Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) y miembro de su Comité Permanente de Análisis de Vulnerabilidades (SCAV), y miembro suplente de la Comisión Gestora del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito.
Lo cierto es que la candidata cuenta con pasado en la institución que se dispone a presidir. Díaz Álvarez de Toledo fue entre 2021 y 2024 directora de Resolución del FROB, con responsabilidad sobre la planificación y ejecución de potenciales resoluciones, la representación del organismo en los Equipos Internos de Resolución de la Junta Única de Resolución y la coordinación de la posición española en los foros europeos e internacionales de resolución.
Una trayectoria en la sala de máquinas
En el pasado ha desempeñado otros puestos directivos en la administración económica española, como subdirectora general de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea entre 2015 y 2021 --con la preparación de las reuniones del Ecofin y del Eurogrupo entre sus funciones, como alterna del Comité Económico y Financiero, del Eurogroup Working Group y del Mecanismo Europeo de Estabilidad--, y distintos puestos en la Subdirección General de Financiación y Gestión de la Deuda Pública entre 2010 y 2015.
Ha sido consejera por España en el Banco Europeo de Inversiones (2015-2016 como alterna y 2018-2021 como titular), consejera en el Fondo Europeo de Inversiones (2015 y 2020-2021) y consejera de Enisa.
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Fuente: La Crónica de Badajoz
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