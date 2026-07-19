Los puestos cambian: el reto de actualizarse a tiempo / .

¿Cuándo empieza una persona a quedarse atrás en su puesto de trabajo? Cuando las herramientas, las responsabilidades y los conocimientos que exige su función evolucionan más rápido que su preparación. La transformación laboral no solo crea nuevas ocupaciones: también cambia lo que se espera de quienes ejercen las de siempre.

La Comisión Europea advierte de que más del 70% de las empresas considera que la falta de personal con capacidades digitales adecuadas constituye un obstáculo para invertir. Eurostat añade que en 2025 solo el 60% de la población de la UE de entre 16 y 74 años disponía, como mínimo, de capacidades digitales básicas, veinte puntos por debajo del objetivo europeo establecido para 2030. La brecha limita la competitividad.

En España, el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE concluye en su Informe de prospección y detección de necesidades formativas 2025 que las necesidades técnico-profesionales señaladas por las empresas se concentran en las áreas administrativas y de gestión. Entre las capacidades transversales destacan las digitales básicas, mientras que algunos sectores requieren conocimientos sobre transición ecológica, gestión de residuos, eficiencia energética y economía circular. La actualización alcanza a la gestión empresarial, el turismo y la hostelería, la industria y la construcción, y también a la sanidad o la educación, donde evolucionan herramientas y procedimientos.

La contratación apunta en la misma dirección. El Informe del mercado de trabajo estatal 2025, elaborado por el SEPE, observa que durante la última década disminuyó el peso de los contratos en ocupaciones de baja cualificación y aumentó el de las de alta. No todos los puestos exigen una titulación superior, pero muchas funciones requieren conocimientos técnicos, digitales, normativos y de gestión.

Por eso, la formación permanente no debe asociarse solo al desempleo. Para quien ya trabaja, puede significar aprender una herramienta, interpretar datos, aplicar una regulación, dirigir equipos o incorporar metodologías. Especializarse tampoco exige comenzar otra carrera: los estudios propios y los programas de duración acotada permiten centrarse en necesidades específicas.

A partir de septiembre,UIBTalent, el área de Formación Avanzada de la Universitat de les Illes Balears gestionada por la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, pondrá en marcha nuevas propuestas para el curso 2026-2027 en ámbitos como la gestión empresarial, la economía y el turismo, las ciencias de la salud, la ingeniería y la tecnología, la educación y la psicología, y las humanidades y el derecho. La oferta formativa publicada reúne estudios propios y programas de especialización dirigidos a quienes necesitan actualizar conocimientos o profundizar en un área concreta. Como el número de plazas es limitado en parte de estas titulaciones, conviene consultar con antelación las modalidades y los calendarios de matrícula de cada programa.