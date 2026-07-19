Gonzalo Carreras, gerente del Clúster de Transición Ecológica de les Illes Balears: «En materia de transición energética, observamos un cambio de ciclo en Balears»

¿Cómo, cuándo y por qué se constituyó el Clúster de Transición Ecológica de les Illes Balears?

El Clúster se fundó en diciembre de 2021; básicamente vino a ser el primer paso que se intentó dar para crear un hub de transición energética de Balears, en el marco del proyecto de Distrito de Innovación de Nou Llevant de Palma, que -como tal- no llegó a materializarse, mientras que el propio clúster fue cogiendo forma y tuvo como punto de inflexión el 2024, año en el que pasar a conformarse como Agrupación Empresarial Innovadora (AEI). Poco a poco, fue ganando volumen y masa crítica: empezó con nueve asociados y hasta ahora está manteniendo una tendencia constante de crecimiento, hasta alcanzar actualmente 56 asociados (49 empresas y siete instituciones), englobados en distintas categorías según su rango de facturación anual. El Clúster no se limitó a la transición energética (generación renovable, almacenamiento energético, eficiencia energética, electrificación y redes) sino que abarca todos los sectores de la transición ecológica, por lo que contamos también con empresas de economía circular, economía azul, construcción sostenible, gestión eficiente de los recursos, movilidad sostenible y digitalización. La mayor parte de los socios están en Mallorca, por lo que entre nuestros objetivos está conseguir más asociados en las Pitiusas y Menorca. En cualquier caso, estamos hablando de un clúster consolidado y con buenas perspectivas.

Concrétenos un poco el papel de ese hub al que alude.

El hub pretendía, en definitiva, aglutinar a todos los actores relevantes en materia inicialmente de transición energética, porque era una de las áreas identificadas como estratégicas en el posible desarrollo del Distrito de Innovación de Nou Llevant. En ese marco se pretendía aglutinar a todos los actores, bajo el impulso inicial de Emaya, con la presidencia de Ramón Perpinyà, y el apoyo muy importante de la Universitat de les Illes Balears (UIB). La universidad, por otra parte, permitió dar un impulso conceptual y de conocimiento al inicio del Clúster, y ahí hay que hablar de la figura del profesor Vicenç Canals, que fue su impulsor y quién propuso a Marta Pons -mi antecesora- como gerente. En ese momento (es importante destacarlo) se pusieron de acuerdo los grandes actores de la escena de la transición energética y ecológica: Emaya, UIB, Instituto Balear de la Energía, Tirme, U-Energía, Sampol, Estel y Redexis, a quienes se uniría Endesa ya en 2022.

Parece que para el futuro inmediato los clústeres van a tener, si cabe, un papel más relevante. ¿Por qué?

A escala europea, hay una serie de programas marco de financiación de la innovación y son de carácter plurianual. Ocurre que a partir de 2027 tendremos un nuevo programa marco. Lo que ahora mismo va cobrando más fuerza en la mesa de negociación es que haya menos fondos para que se gestionen a nivel regional, y que haya más fondos en convocatorias competitivas. Si se plasma ese nuevo modelo, el papel de los clústeres -efectivamente- va a ser todavía más relevante porque vamos a tener que aunar fuerzas para competir e ir en busca de esos fondos europeos. Digamos que no se va a apostar tanto por fondos de desarrollo regional, sino que los fondos irán destinados a los proyectos más competitivos.

En todo caso, ustedes tienen articulado como hoja de ruta un plan estratégico…

Así es. De hecho, para ser reconocidos como Agrupación Empresarial Innovadora, tenemos que cumplir varias exigencias. Una de ellas es que al menos un 10% de los asociados del Clúster deben ser pymes innovadoras (nosotros, actualmente, contamos con seis) y otra es, precisamente, contar con un plan estratégico. El Plan Estratégico 2024-2027 del Clúster viene a sentar los objetivos que tenemos en cuanto a crecimiento y relevancia, como actor principal de referencia para la transición ecológica en Balears. Los objetivos del Plan Estratégico se van estableciendo año tras año, y hasta la fecha los hemos ido cumpliendo: así fue en 2025 y la previsión es que también para este año, 2026, se siga la misma dinámica.

¿Uno de los objetivos del Clúster es erigirse en un referente internacional?

Exactamente. Y lo cierto es que vamos bien encaminados, por tres motivos. El primero es que el Clúster se ha involucrado en el proyecto europeo denominado Clean Energy for European Island, proyecto plurianual destinado a dar soporte técnico a distintos organismos públicos y privados de varias islas de la Unión Europea (UE). De hecho, en mayo, Mallorca acogió el foro anual del proyecto, del que deriva, por otra parte, la convocatoria 30x2030, en el que 30 islas se comprometen a un objetivo (ambicioso y complejo) de ser independientes energéticamente y 100% renovables en 2030. El segundo motivo es además un hito relevante para nosotros: nos han confirmado que vamos a ser beneficiarios, por primera vez, de un proyecto europeo. El proyecto se denomina ENSA, con su nombre completo ‘Alianza Europea de Almacenamiento Energético para la Inversión Interregional Innovadora en la Cadena de Valor Renovable’, de la convocatoria I3 (instrumento de inversión interregional en innovación), del que van a participar 27 socios de 11 países de la UE. Participaremos el Clúster y uno de nuestros asociados. Cabe recalcar la importancia del almacenamiento energético, puesto que es un pilar fundamental para la continuidad del desarrollo de las energías renovables. ¿Por qué? Porque viene a solucionar la problemática de la energía renovable, que debe consumirse en el momento que se genera. El almacenamiento permitiría que el consumo se cubra en un momento distinto a la generación. Esto permitiría casar la generación renovable con la demanda, lo cual es una cuestión sumamente importante. Y el tercero de los motivos que expongo por el cual el clúster se va consolidando como un referente internacional es que formamos parte de la Plataforma de Colaboración Europea de Clústeres, lo cual implica que no solo estamos bien conectados en el ámbito regional y nacional (integramos una alianza nacional de clústeres) sino también en el ámbito europeo.

¿Cómo consigue el Clúster potenciar la colaboración público-privada?

Está en nuestra misión el hecho de ser actor relevante en materia de transición ecológica a través de la innovación abierta, mediante la cooperación entre empresas y la colaboración público-privada. En ese sentido, contamos con una interlocución directa con las direcciones generales de referencia del Govern. Nos coordinamos con ellas para distintas actuaciones, como sesiones informativas sobre la publicación de convocatorias de ayudas públicas. Asimismo, desde el Govern se nos solicita opinión respecto a las propias convocatorias y en relación con algunas propuestas normativas que pretenden lanzar, del mismo modo que también participamos activamente en las consultas públicas y tramitación de alegaciones, para aglutinar y representar la voz del sector. También cabe subrayar que estamos colaborando directamente con la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático para tratar de recuperar aquellos fondos europeos que por diversos motivos no se pudieron materializar en su momento para canalizarlos en nuevas convocatorias.

¿En qué punto se encuentra el sector de la transición ecológica en nuestra Comunidad?

Estamos viendo cómo en Balears gana especial relevancia la economía circular, sobre todo por la necesidad de gestionar de la forma más eficiente posible los residuos generados, su gestión y el reciclaje. Este punto se pone de manifiesto también con las recientes ayudas que el Govern ha lanzado para esta materia, encaminadas a impulsar la innovación. Por otra parte, en materia de transición energética, observamos un cambio de ciclo en Balears. Hemos pasado de una etapa de expansión en el despliegue renovable (si bien continúa en cuanto al autoconsumo, especialmente fotovoltaico) a un gran parón con respecto al desarrollo de parques fotovoltaicos. Ese cambio de tendencia se inició en 2025 con una normativa cada vez más restrictiva, que culminó con la moratoria para nuevos parques sobre suelo rústico, anunciada el pasado 15 de junio. Ahora se empieza una nueva etapa, en la que se busca el consenso para articular una nueva planificación territorial de renovables, en la cual el Clúster jugará un papel relevante.

Esta misma semana han celebrado su Asamblea General. ¿Con qué resultados?

La Asamblea, celebrada el jueves, ha sido un ejemplo tangible del buen momento en el que se encuentra el Clúster, entre otras cosas porque contamos con participación récord de 47 asociados. Asimismo, estamos muy satisfechos de haber podido organizar una mesa redonda con cuatro directores generales del Govern: Bárbara Barceló (Proyectos estratégicos y Simplificación administrativa), Diego Viu (Economía circular, Transición energética y Cambio climático), Paz Andrade (Armonización urbanística y Evaluación ambiental) y Sebastián González (Innovación y Transformación Digital). El hilo conductor fueron los proyectos estratégicos de energías renovables, la innovación en los sectores de la transición ecológica y la evaluación ambiental. Pudimos constatar que existe buena sintonía y colaboración entre las direcciones generales en el ámbito de sus competencias, algo muy necesario para el desarrollo de los diferentes proyectos, iniciativas y convocatorias públicas. Por otro lado, dimos cuenta del exitoso cierre del ejercicio 2025, habiéndose identificado 11 proyectos (cinco regionales, cuatro nacionales y dos europeos), de los cuales se acabaron materializando cinco (cuatro de los regionales y uno de los europeos) y se destacó la ejecución del proyecto Aterra, que ha permitido valorar el potencial agro-voltaico en el contexto turístico de Balears.

Usted lleva cuatro meses en la Gerencia del Clúster. ¿Qué valoración hace de los mismos?

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Ha supuesto un reto incorporarme a una organización que requiere prestar la adecuada atención a múltiples ámbitos de actuación. Hay que actuar de forma rápida, porque hay gran cantidad de eventos a los que acudir, reuniones que atender y compromisos que cumplir (por ejemplo, los plazos de las convocatorias de subvenciones y periodos de alegaciones). Nada se para por el hecho de que haya habido un cambio en la gerencia del Clúster. Cabe destacar que tengo la suerte de contar con un equipo humano de primer nivel, una presidenta muy involucrada y una Junta Directiva muy comprometida. Uno de los retos que me he fijado desde mi llegada al Clúster es abordar la concienciación y la sensibilización ciudadana sobre la importancia de la sostenibilidad de la descarbonización y el necesario despliegue de energías renovables, de energías limpias. Tratamos de abordarlo con potenciando la comunicación, la asistencia a eventos y participación en competiciones de innovación.