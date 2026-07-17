La revista británica Euromoney elige al Santander como el mejor banco del mundo

La revista económica británica Euromoney ha reconocido al Santander como el mejor banco del mundo en sus premios 'Award for Excellence', en un reconocimiento, según pone de manifiesto la entidad presidida por Ana Botín, "a la transformación de Santander en un banco global más sencillo, más fuerte y más conectado, sustentada en unos resultados récord, una gestión disciplinada del capital y una inversión continuada en tecnología y plataformas globales".

Así lo ha informado la propia entidad financiera en un comunicado remitido a los medios de comunicación. "Este reconocimiento refleja la sólida evolución de Santander en los últimos años, marcada por el cumplimiento de su estrategia 2023-2025, y por haber superado los principales objetivos fijados para los inversores y alcanzado un cuarto año consecutivo de beneficios récord", abunda el banco.

Durante estos dos años, el Santander logró elevar su base de cliente hasta los 180 millones en todo el mundo. Entre otros hitos, el magacín ha decidido premiar "la capacidad del banco para reforzar su franquicia internacional mediante operaciones estratégicas de adquisición, así como la inversión continuada en plataformas globales comunes que mejoran la experiencia de cliente, aumentan la escalabilidad y reducen los costes operativos en todos los mercados".

La presidenta del Santander, Ana Botín, ha recibido el reconocimiento con orgullo. "En la última década, más de 70 millones de clientes han elegido Santander, lo que significa que hoy prestamos servicio a 176 millones de personas y empresas. En nombre de todos ellos - y de nuestro extraordinario equipo en Europa y América, que cada día va un paso más allá y realiza un trabajo excepcional- nos sentimos orgullosos de ser reconocidos por Euromoney como el Mejor Banco del Mundo. Este reconocimiento refleja los avances que hemos logrado, pero sabemos que aún tenemos una oportunidad todavía mayor por delante. Seguiremos trabajando con más determinación que nunca para hacerlo cada día mejor para nuestros clientes, nuestros accionistas y las comunidades a las que servimos", ha reconocido la directiva española.

Al margen de la categoría general, el banco ha recibido el galardón de Mejor del Mundo en Financiación al Consumo," en reconocimiento a la dimensión y transformación de su negocio de financiación al consumo. Euromoney destaca el liderazgo de Santander, apoyado en el crecimiento continuado del volumen de financiación, los avances en modelización del riesgo y concesión digital de préstamos, así como su posición de liderazgo en plataformas de financiación de automóviles".

Además de estos dos premios globales, Santander recibió diversos reconocimientos regionales, entre ellos el de Mejor Banco Minorista en Latinoamérica, Mejor Banco de Inversión en Latinoamérica, Mejor Banco para Pymes en Europa y Mejor Banco en Latinoamérica en ESG. En clave nacional, la entidad ha sido reconocida como Mejor Banco en Chile, México y Portugal; Mejor Banco Minorista en Brasil; y Mejor Banco de Inversión en España y Portugal.

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Asimismo, recibió otros reconocimientos como Mejor Banco de Argentina en ESG, Mejor Banco para Pymes de Argentina, Mejor Banco Digital para Clientes Particulares de Argentina, Mejor Banco de Inversión de Argentina en Soluciones de Financiación, Mejor Banco de Brasil en Finanzas Sostenibles, Mejor Banco de Inversión de Colombia en Fusiones y Adquisiciones (M&A), Mejor Banco de Inversión de Perú en Soluciones de Financiación, Mejor Banco de Portugal en Responsabilidad Corporativa, Mejor Banco para Pymes de España, Mejor Banco de España en ESG, Mejor Banco para Pymes de Uruguay y Mejor Banco de Uruguay en ESG.