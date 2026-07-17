La Comisión Europea propone dar más margen a los sectores más contaminantes para reducir sus emisiones

La Comisión Europea ha cedido a las presiones de la industria y dará más margen a las empresas para que reduzcan sus emisiones de CO2, ampliando los permisos gratis en el sistema de comercio de emisiones y desacelerando la reducción de permisos disponibles, a cambio de que estas inviertan más en descarbonización, según la propuesta de reforma planteada por el Ejecutivo comunitario este viernes.

Creado en 2005, el mercado de emisiones de carbono es una de las piezas centrales de la estrategia de descarbonización de la Unión Europea. En la práctica, las empresas de los sectores más contaminantes de la economía, como la industria del acero, la química, el transporte aéreo o el marítimo, tienen que pagar por cada tonelada de CO2 que emiten.

Las empresas compran permisos de emisión en el mercado. Los permisos disponibles son limitados y se van reduciendo progresivamente para garantizar así que se rebajan las emisiones. Bruselas ha planteado este viernes que esa reducción sea más lenta para dar más margen a las empresas para cumplir con los nuevos objetivos de descarbonización.

Cómo funciona

Los permisos se venden en subastas. Las empresas menos contaminantes pueden vender los permisos que les sobran y las más contaminantes pagan más por emitir. Esto sirve de incentivo a la industria para invertir en tecnologías y energías limpias y así pagar menos.

El precio de esos permisos fluctúa en función del volumen en el mercado. Sin embargo, existe una 'reserva de estabilidad' que permite a la Comisión añadir o retirar permisos en caso de que haya fluctuaciones excepcionales que puedan afectar de manera drástica a los precios. Bruselas presentará una reforma también de este sistema.

Parte de los permisos que no se venden, con un cierto límite, pueden ser usados gratuitamente para permitir que las empresas europeas compitan con las de otros países fuera del bloque, donde no existe este modelo. En principio, ese modelo debía expirar en 2030. Con la reforma, esto cambia.

Más flexibilidad

La Comisión ha propuesto ampliarlos, pero con condiciones. Las empresas deberán presentar planes de inversión en descarbonización que hayan sido aprobados por su consejo de administración, para recibir una parte. El total solo se entregará una vez se haya cumplido con el plan. La responsabilidad de verificarlo recaerá en las autoridades nacionales.

Por otro lado, el Ejecutivo presentará una propuesta independiente que aumente los permisos gratis por valor de 6.000 millones de euros para el periodo entre 2026 y 2030. Además, en aquellos sectores que estén cubiertos por el mecanismo de ajuste en frontera de carbono, que tasa la huella de carbono de las importaciones, la eliminación gradual de los permisos gratis se ampliará hasta 2038.

Al mismo tiempo, Bruselas ha planteado que al menos el 50% de los ingresos que los gobiernos europeos reciban de los permisos de emisiones vayan a sectores incluidos en el mercado de emisiones. Es decir, la energía, la industria química, la aviación… para contribuir así también a la descarbonización de los mismos.

Otras novedades

En esta revisión, Bruselas ha propuesto que a partir de 2031 se incluya progresivamente el sector de la gestión municipal de residuos en el mercado, y más concretamente, su incineración. Según fuentes de la Comisión, es un área que representa una importante fuente de emisiones y atajarla, además, va acorde con los esfuerzos hacia una economía circular.

En el caso del sector de la aviación, además, a partir de 2029, los vuelos que despeguen desde la UE y vuelen a países situados a menos de 5.000 km también estarán incluidos en el sistema. A ojos de Bruselas, esto aborda el potencial riesgo de fuga de emisiones. Sin embargo, se mantiene la excepción para vuelos nacionales a regiones periféricas, como podría ser el caso de la península a Canarias, hasta finales de 2035.

El contexto político

El mercado actual está diseñado con vistas a cumplir con el objetivo de reducción de emisiones que la UE se impuso hasta 2030. La legislación comunitaria preveía ya una revisión del mismo, con el objetivo de adaptarlo a la meta de reducir las emisiones un 90% de aquí a 2040. Si el sistema no se tocara, las empresas se quedarían sin permisos para comprar en 2039, y aún están muy lejos de las rebajas de emisiones que marca la ley.

El problema es que la revisión ha llegado en plena polémica sobre el funcionamiento del mercado. Mientras que para países como España es un pilar fundamental ya que ha permitido contribuir a la financiación de la descarbonización, otros países como Polonia o Italia consideran que aumenta los costes de la industria, en detrimento de la competitividad.

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Para muchos, la guerra en Irán y su impacto en los precios de la energía han vuelto a poner de manifiesto la necesidad de acelerar la agenda verde europea para reducir la dependencia de otros países de la compra de combustibles fósiles, en favor de energías limpias producidas en Europa. Pero para otros, la competencia feroz con países como China o Estados Unidos debería estar por encima de los objetivos de descarbonización.