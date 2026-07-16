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Uber fuerza la venta de Glovo a un fondo inversor de Nueva York

La multinacional de origen estadounidense formaliza su intención de adquirir Delivery Hero, propiedad de Glovo; si bien la empresa de las mochilas amarillas quedaría fuera de la operación para evitar conflictos competenciales

Un repartidor de Glovo en una calle de Madrid

Un repartidor de Glovo en una calle de Madrid / Jesús Hellín / Europa Press

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Gabriel Ubieto

Gabriel Ubieto

Barcelona

Uber ha presentado este viernes una oferta formal para comprar Delivery Hero y convertirse así en uno de los grupos de reparto de comida a domicilio más importantes de todo el mundo. La multinacional de origen estadounidense ha lanzado una propuesta de adquisición de 41,5 euros por acción, valorando el conjunto de la compañia en unos 13.700 millones de euros en términos ajustados, según el comunicado hecho público este viernes. Finalmente,

La ofensiva de Uber no pasaría por adquirir Glovo, propiedad del grupo alemán, para evitar así conflictos competenciales. Según la oferta presentada, el fondo SSW Partners se quedaría con parte de la operativa en aquellos países donde la fusión pudiera traducirse en prácticamente un monopolio. Sería el ejemplo de España, donde entre los dos actores mueven más de la mitad del reparto de comida a domicilio.

"Delivery Hero ha firmado un acuerdo independiente con SSW Partners, una empresa de inversión con sede en Nueva York que ha liderado inversiones transfronterizas junto a empresas globales. SSW adquirirá los negocios de Delivery Hero en un total de 14 mercados, especialmente aquellos en los que Uber Eats y Delivery Hero ya compiten", ha publicitado Uber en su comunicado de este viernes.

Básicamente, Uber excluye de la operación a cinco marcas del universo Delivery Hero: Glovo, foodora, Foody, PedidosYa y Yemeksepeti. Las traspasa a SSW Partners, un fondo de inversiones con sede en Nueva York que está gestionador por banqueros de primer nivel. SSW son las siglas de los apellidos de las tres caras visibles:Eric Schwartz, Joshua Steiner y Antonio Weiss.

Solución para los accionistas

"Estamos muy ilusionados con esta oportunidad con Uber y con las posibilidades que ofrece a nuestros empleados, accionistas y socios", ha afirmado el consejero delegado de Delivery Hero, Niklas Östberg, en una nota conjunta con Uber. El grupo alemán traspasa así su negocio en un movimiento que busca revalorizar la propiedad de sus accionistas, tras fuertes desplomes a principios de año de las acciones de Delivery Hero por la falta de credibilidad de que la multinacional pudiera ofrecer dividendos atractivos.

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Si en marzo la acción valía 14,80 euros, se llegó a disparar hasta casi los 38 euros una vez empezaron a circular los rumores de venta a Uber.

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Fuente: El Periódico

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