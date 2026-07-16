Gonzalo Sánchez continuará en la presidencia de PwC España hasta 2031

PwC España vuelve a depositar su confianza en Gonzalo Sánchez para que siga al frente de la compañía hasta 2031. El cargo se ha renovado gracias a al apoyo unánime en votación de la junta de socios. El ejecutivo, al frente de la compañía desde julio de 2015, ha sido reelegido por tercera vez para continuar como presidente de la firma. Con esta renovación, permanecerá al frente de la 'big four' los próximos cinco años.

La decisión, según ha explicado la compañía en un comunicado, reconoce la gestión desarrollada durante los últimos años y garantiza la continuidad de un proyecto estratégico consolidado.

Tras conocerse su reelección, Gonzalo Sánchez agradeció la confianza depositada por los socios de la firma. "Agradezco profundamente el respaldo de los socios y la confianza renovada en este nuevo mandato, así como su apuesta por la estrategia de largo plazo que compartimos juntos"

Durante los últimos años, PwC ha acometido una profunda transformación tanto interna como externa que le ha permitido consolidar una posición de liderazgo en sus cuatro grandes áreas de actividad: Auditoría, Consultoría, Transacciones y Asesoramiento Legal y Fiscal. En este proceso, la firma ha reforzado sus capacidades, impulsado su cultura corporativa y afianzado valores como la cercanía al cliente, la excelencia en la ejecución y el rigor profesional.

El crecimiento también ha ido acompañado de una mayor implantación territorial. Actualmente, PwC cuenta con más de una veintena de oficinas en España y ha reforzado sus equipos en las principales geografías mediante la renovación de liderazgos y la ampliación de capacidades para ofrecer un servicio más especializado y cercano.

En el área de Auditoría, la firma lidera tanto el segmento del IBEX 35 como el de las pequeñas y medianas empresas. Entre sus principales clientes figuran Santander, Telefónica, CaixaBank, Acerinox, Sacyr, Bankinter, Repsol, Merlin Properties, Ferrovial e Indra, a los que se sumará Iberdrola a partir de 2027. Además, PwC destaca que ha renovado la totalidad de sus principales contratos de auditoría y ha incorporado nuevas adjudicaciones de relevancia, como la de Iberdrola.

En Transacciones, la compañía mantiene el liderazgo en asesoramiento financiero en operaciones de fusiones y adquisiciones por decimocuarto año consecutivo.

Por su parte, el área de Tax & Legal se ha situado como el tercer despacho de abogados por volumen de ingresos, tras ascender en 2025 desde la cuarta posición en los principales rankings del mercado jurídico.

En Consultoría, PwC ha reforzado su apuesta por los servicios de mayor valor añadido, situando la inteligencia artificial entre sus principales motores de crecimiento, junto con áreas como la estrategia, la ciberseguridad, la transformación digital y el análisis de datos.

La firma cuenta actualmente con más de 5.500 profesionales e incorpora cada año alrededor de 1.000 nuevos empleados.

Sánchez es el presidente con mayor trayectoria al frente de una de las big four. Elegido por los socios de PwC en diciembre de 2014, asumió oficialmente el cargo siete meses después, en sustitución de Carlos Mas. En 2022, la firma modificó sus estatutos para eliminar el límite de dos mandatos para la presidencia —una medida adoptada también en otros mercados—, lo que hizo posible su reelección.

En el resto de las grandes firmas, los cambios en la cúpula han sido más recientes. Federico Linares asumió la presidencia de EY en julio de 2019, mientras que Juanjo Cano se puso al frente de KPMG en 2021 y el pasado enero renovó su mandato hasta 2031. Por su parte, Deloitte acaba de relevar a su máximo responsable con el nombramiento de Ana Torrens, que se ha convertido en la primera mujer en presidir una de las cuatro principales firmas de servicios profesionales de España.