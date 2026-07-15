Encuesta Política de España
Sondeo GESOP: Los españoles apoyan prorrogar dos años los contratos de alquiler y prohibir los pisos turísticos en las grandes ciudades
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La intervención pública en el mercado de la vivienda cuenta con un respaldo mayoritario entre los españoles. Casi dos de cada tres ciudadanos, el 64,1%, están de acuerdo con prorrogar dos años los contratos de alquiler de vivienda, mientras que el 30,3% se muestra en desacuerdo. El apoyo también se impone ante una medida todavía más contundente: el 59,7% avala prohibir los pisos turísticos en las grandes ciudades, frente al 35,2% que rechaza hacerlo, según la última Encuesta Política de España del Gabinete de Estudios Sociales y Opinión Pública (GESOP) para Prensa Ibérica.
Las mujeres son más favorables que los hombres a las dos intervenciones. Un 67,1% de ellas respalda prolongar los contratos, 6,3 puntos más que entre los hombres (60,8%). La brecha se mantiene ante la prohibición de los alojamientos turísticos: están de acuerdo el 62,3% de las mujeres y el 57% de los hombres.
Los jóvenes son el grupo de edad más reticente, aunque en ambos casos continúa imponiéndose el sí. Entre los menores de 30 años, el 57% apoya la prórroga y el 35,1% la rechaza. En el extremo contrario, el respaldo se eleva al 68,5% entre los mayores de 60 años. La distancia generacional es también visible con los pisos turísticos. Su prohibición reúne el apoyo del 52,6% de los jóvenes, pero alcanza el 61,8% entre los mayores.
Por nivel de estudios oficiales, la prórroga obtiene los mayores apoyos entre los niveles bajos y medios, de 64,8% y del 66,3%, respectivamente; mientras, entre los encuestados con estudios superiores, este porcentaje cae hasta el 62%.
La principal línea divisoria aparece al introducir la ideología. El 84,4% de quienes se sitúan en la izquierda y el 74% de quienes se definen como de centroizquierda respaldan extender los contratos. La medida conserva una mayoría entre los ciudadanos de centro (54,3%), pero pasa a ser rechazada por los de centroderecha (53,7%) y derecha (54,3%). En estos dos últimos grupos el apoyo cae al 38,8% y al 43,1%, respectivamente.
La polarización se reproduce al cruzar los resultados por recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023. Entre los votantes de Sumar, el 81,7% apoya la prórroga y solo el 12,2% la rechaza. Entre los del PSOE, las cifras son del 78,5% y del 15,6%. El electorado del PP aparece prácticamente partido por la mitad: un 47,7% está a favor y un 47,4%, en contra. Los votantes de Vox son los únicos entre los cuatro principales electorados en los que el rechazo es claramente mayoritario (57,6%, frente a un 35% de apoyo).
Prohibir los pisos turísticos genera una brecha partidista similar. La propuesta alcanza su máximo respaldo entre los votantes de Sumar (83,4%) y también obtiene una mayoría holgada entre los del PSOE (69,5%). En el PP se invierte la relación: el 50,9% está en desacuerdo y el 43,1%, de acuerdo. La oposición es todavía mayor entre los electores de Vox, con un 59% en contra y un 35,6% a favor.
Territorialmente, la prórroga consigue sus porcentajes más altos en Galicia (80,5%), el País Vasco (77,5%) y Cataluña (73,9%). Madrid se sitúa prácticamente en la media nacional, con un apoyo del 64,3%. Los registros más bajos aparecen en el grupo que reúne al resto de comunidades (53,8%) y en Andalucía (57,6%), aunque también en estos territorios se impone el respaldo.
En la prohibición de los pisos turísticos vuelven a destacar el País Vasco, con un 73,4% de apoyo, y Cataluña, con un 65,7%. En Madrid, el 61,2% se muestra de acuerdo y el 34,4%, en desacuerdo; en la Comunidad Valenciana, los porcentajes son del 54,9% y del 39,5%. El mayor contraste aparece entre los electorados de Sumar y Vox. En la prórroga de los contratos los separan 46,7 puntos (81,7% frente al 35%). La distancia aumenta hasta los 47,8 puntos ante la prohibición de los pisos turísticos (83,4% frente al 35,6%).
Ficha técnica del sondeo
Empresa responsable: GESOP.
Técnica de investigación: Entrevistas telefónicas y online.
Ámbito del estudio: España.
Población objetivo: Población mayor de edad con derecho a voto.
Dimensión de la muestra: 1.001 entrevistas.
Tipo de muestreo: Proporcional por comunidad autónoma y dimensión de municipio. Selección de la persona a entrevistar según cuotas cruzadas de sexo y edad.
Margen de error: ± 3,1% bajo el supuesto de m.a.s. en universos infinitos, máxima indeterminación estadística (p=q=0,5) y un nivel de confianza del 95%.
Trabajo de campo: Del 6 al 9 de julio de 2026.
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Fuente: El Periódico
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