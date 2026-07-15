Nombramientos
Albert Sánchez, nuevo director general de Philip Morris para España, Andorra y Gibraltar
Sánchez asumirá la dirección el 1 de agosto para seguir impulsando la transformación de la compañía y acelerar su avance hacia un futuro sin humo
Redacción
Philip Morris International (PMI) ha designado a Albert Sánchez como nuevo director general de la compañía en España, Andorra y Gibraltar, cargo que entrará en vigor el 1 de agosto. De este modo, toma el relevo de Daniel Cuevas, quien, tras tres años liderando el negocio, ha sido designado presidente de la categoría de productos sin humo de la compañía a nivel global.
Albert Sánchez liderará la evolución del negocio en España, Andorra y Gibraltar en un momento marcado por la profunda transformación de la industria hacia productos sin combustión. Desde que se incorporó a PMI en 2019 en el área de Estrategia de Operaciones en la sede internacional de la compañía en Suiza, ha participado en el desarrollo de iniciativas clave para la transformación del negocio. Asumió la dirección del departamento de Estrategia Corporativa y, más tarde, la de la región de Europa, donde desempeñó un papel relevante en la definición e impulso de las prioridades estratégicas a nivel regional.
Durante toda su carrera, ha demostrado una visión clara para impulsar la transformación de la compañía, reforzar el posicionamiento comercial y acelerar el progreso hacia un futuro sin humo. Su experiencia en desarrollo estratégico y su conocimiento del mercado serán fundamentales para impulsar el mercado español en su próxima etapa de crecimiento.
Dirección global de productos sin humo
Tras más de veinte años de trayectoria internacional en PMI y después de dirigir la filial española desde 2023, Cuevas liderará la categoría de productos sin humo de la compañía a nivel global, que incluye los productos de calentamiento de tabaco, los cigarrillos electrónicos y los productos orales de nicotina.
Durante su etapa como director general de España, Cuevas transformó el negocio y logró un crecimiento sostenido. Anteriormente, Cuevas acumuló una sólida trayectoria en múltiples países, entre ellos Italia y Rumanía, donde lideró con éxito la transformación empresarial de los mercados y el desarrollo desde cero de nuevas categorías de productos sin humo. En su nuevo rol, Daniel impulsará la expansión global y el posicionamiento de los diferentes productos sin humo como motor clave de la transformación de la compañía.
Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas
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