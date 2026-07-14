España es el segundo país de Europa donde más crecerá el precio de la vivienda en 2026
Su coste se encarecerá un 9,1% y solo se verá superado por Portugal, según un informe de S&P Global Ratings
Guillermo Calvo
El precio de la vivienda se mantiene alto en España, pero las previsiones apuntan a una bajada progresiva. Un informe de S&P Global Ratings señala que será el segundo país de Europa donde más crecerá su coste este año y únicamente será adelantado por Portugal.
Los economistas señalan que España experimentará un encarecimiento del 9,1% en 2026 y el país vecino lo hará un 10%. El informe apunta a que se ha retocado a la baja su previsión en un 0,2% sobre el comportamiento de los precios respecto a febrero pasado. En cambio, en Portugal se han corregido al alza en un 3% las estimaciones.
Además, el documento de la firma señala que para 2027 y 2028, España destronaría a Portugal en el liderato y se convertiría en el país donde más subirán los precios de la vivienda en el continente. Un 7,4% y un 6,2%, respectivamente.
Los motivos por los que España se encuentra en el podio de los países más complicados a la hora de adquirir una vivienda se deben principalmente al impacto que supone un dinámico mercado laboral y al peso que tiene la burocracia para construir.
"La fuerte creación de empleo y un aumento salarial han incrementado el poder adquisitivo e impulsado la inmigración, agravando la brecha entre la oferta y la demanda. Al mismo tiempo, las trabas administrativas en el sector de la construcción han lastrado la nueva construcción", señala el documento.
La puesta en marcha de políticas centradas en la construcción de vivienda por parte del Estado y de las comunidades autónomas, y con dinero de la UE, indica que la tendencia de su coste se orienta a la baja en España.
El documento señala una bajada escalonada del aumento del precio de la vivienda. En el pasado año, donde el aumento marcaba el 12,9%, en 2026 se espera una caída del 3,8%. Así progresivamente hasta alcanzar el 5,4% en 2029. Es decir, un descenso del coste del 7,5% en cinco ejercicios, en un país en el que la última encuesta del CIS señala que el acceso a un techo es una de sus principales preocupaciones. Junto con Portugal, registrará los descensos más marcados.
Países Bajos y Polonia son los dos países que acompañan en el podio a España y Portugal. Ambos países sufrirán un aumento en el coste de este bien de un 5,3%. Se sitúan a un 3,8% de la medalla de plata y a un 4,7% de estar en lo más alto del ranking.
Respecto a las economías punteras de la Unión Europea, España protagoniza la mayor subida. Mientras que su coste aumentará un 9,1% este año, según las previsiones, Italia lo hará un 2,8%, Francia un 1,4% y Alemania un 1,2%.
Italia, un país que en términos generales tiene una economía similar a la española, sufrirá un descenso del precio de la vivienda de nueve décimas en 2027 y en los dos años siguientes se mantendrá en torno al 1,7% de subida respecto a 2025.
Por su lado, Francia, país con un precio de la vivienda elevado de por sí, experimentará una subida de ocho décimas, hasta alcanzar el 2,2% en el precio de la vivienda el próximo año. En 2028 registrará una leve caída, hasta el 2,1%, y posteriormente, en 2029, repuntará hasta el 2,5%.
El informe pronostica que la vivienda en Alemania doblará su crecimiento respecto a lo registrado en 2026 y alcanzará una subida del 2,8% el próximo año. En 2028 se moderará y registrará un aumento del 2,5% y en 2029 continuará la caída hasta el 2%.
En cuanto al Reino Unido, la tendencia es alcista. Tras registrar un crecimiento del 2,4% en 2025, se espera que contenga el precio en 2026 y se mantenga en un 2%. El estudio muestra que se incrementará en seis décimas en 2027 y que ya en 2028 rompa la barrera del 3% y ascienda un 1,1% más, para llegar al 3,7%. Ya en 2029 se estima que la situación se modere levemente y registre una caída del 0,3%, hasta el 3,4%.
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Fuente: El Periódico
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