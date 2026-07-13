Digi no rompe con la sequía de las OPV en la Bolsa española: ¿por qué el parón de estrenos persiste?

El estreno de la filial española de Digi a 5,60 euros por título este jueves, 16 de julio, abre un claro en el desierto de las salidas a bolsa en el parqué español. La teleco rumana debutará en el Mercado Continuo la próxima semana, después de que la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV) diera el visto bueno a su folleto de emisión. La esperanza es que este estreno pondrá fin a meses de sequía en el parqué. Sin embargo, el consenso entre los analistas consultados por EL PERIÓDICO es que difícilmente resolverá el problema de fondo que preocupa al mercado: la falta de nuevos candidatos para renovar la bolsa.

Un goteo de estrenos

En los últimos dos años, apenas han llegado algunos nuevos nombres al Mercado Continuo. La más reciente fue la ingeniería asturiana TSK el pasado 13 de mayo, con una capitalización inicial de 600 millones.

En esta lista también están compañías como la tecnológica multinacional Izertis, tras dar el salto desde el BME Growth; la operadora de casinos, Cirsa en julio del año pasado y la traveltech HBX Group en febrero del año pasado. Salvo TSK, todas estas cotizadas han estado en números rojos en el último año: Izertis (-17%), Cirsa (-10%) y HBX (-31%).

Esta situación es más sorprendente aún por el comportamiento del principal índice español, el Ibex 35. El parqué madrileño ha ido de récord en récord en los últimos cinco años, con una revalorización muy por encima de sus homólogos europeos. Desde 2021, acumula una alza del 120%, aunque sigue sin encontrar candidatos que quieran subirse a la ola alcista.

El último gran estreno en el parqué principal fue Puig en 2024. El conglomerado de lujo catalán fue el último gran debutante en el selectivo español, y todo esto, a pesar de nuevos mecanismos como el BME Easy Access, un especie de reglas exprés que otorga más flexibilidad a las empresas que estén estudiando dar el salto al parqué.

El lastre estructural

Los estrategas coinciden en que, pese a la flexibilización de las reglas para cotizar como el BME Easy Access, España sigue arrastrando obstáculos estructurales que limitan esa reactivación de operaciones bursátiles.

Javier Cabrera, analista de XTB, también explica que una de las debilidades del mercado español es que el país cuenta con un tejido empresarial formado mayoritariamente por pequeñas empresas, y una cultura corporativa poco proclive a cotizar.

Además, a ello se le suma el flojo comportamiento bursátil de muchas OPV en los últimos años. “La mayoría de salidas a bolsa en España han tenido un mal desempeño en los últimos 20 años, lo que tampoco invita a que se realicen OPVs”, manifiesta. “Es probable que en los próximos años sigamos teniendo algunas salidas, pero desde luego es difícil que el ritmo se acelere”.

Los estrategas de la gestora Metagestión también apuntan a una debilidad estructural, aunque matizan que el apetito inversor existe, pero de manera selectiva. “Pensamos que España comparte la debilidad cíclica de las OPVs a nivel europeo, pero presenta problemas estructurales propios”, explican.

Con respecto a Digi en concreto, explican que da el salto bursátil en un sector difícil. “El problema con Digi, más que su valoración, es que no nos gusta mucho el sector por su bajo crecimiento y fuerte competencia”, concluyen.

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Lejos de Wall Street

Karim Anani, responsable global de OPV de EY, sitúa el problema europeo en el contexto geopolítico. El Viejo Continente está más expuesto a los temblores geopolíticos, a diferencia de mercados como Estados Unidos, que están más protegidos de estos choques. No obstante, confía en que el mayor gasto público en países como Alemania podrían servir para impulsar la actividad. “Se espera que los programas de gasto público respalden las salidas a bolsa en los sectores de infraestructuras, energía, industria y defensa”, apunta en un análisis.

Fuente: El Periódico