IPfest 2026 busca referentes en innovación aplicada en Balears
La OTC de la UIB impulsa la participación en unos premios nacionales que visibilizan la transferencia entre universidad, empresa y sociedad
La transferencia de conocimiento tiene un sentido muy concreto: conseguir que la investigación salga del laboratorio o del grupo de trabajo y se convierta en soluciones y oportunidades para la sociedad. En las Illes Balears, donde la competitividad, la sostenibilidad y la diversificación económica son retos compartidos, reconocer esa labor es también reconocer una forma de progreso.
Con este objetivo, la Universitat de les Illes Balears se suma por segundo año consecutivo a IPfest, los Premios Nacionales a la Transferencia de Conocimiento y Tecnología. La iniciativa pone el foco en el trabajo que desarrollan las oficinas de transferencia de conocimiento de toda España y en quienes hacen posible que la ciencia y la tecnología tengan impacto más allá del ámbito académico. En 2026, IPfest se celebrará de manera simultánea en las comunidades autónomas, con una gala prevista para el 26 de noviembre.
IPfest Mallorca 2026 representa una oportunidad para proyectar el talento investigador, empresarial e innovador vinculado a la Universidad. La convocatoria quiere dar visibilidad a logros de I+D+i alcanzados por investigadores, empresas, start-ups, spin-offs y entidades relacionadas con el entorno universitario, y mostrar cómo esos avances pueden generar valor en el tejido productivo, social y territorial.
La Oficina de Transferència de Coneixement (OTC) de la UIB, gestionada por la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB), desempeña un papel central en este ecosistema. Su misión es dinamizar las relaciones entre la comunidad científica universitaria, las empresas y otros agentes socioeconómicos para favorecer el aprovechamiento del conocimiento y de los resultados de investigación. En la práctica, actúa como puente entre quienes generan conocimiento y quienes pueden aplicarlo.
La convocatoria incluye dos premios exclusivamente nacionales: el Premio a la Trayectoria Profesional OTC/Empresa, dirigido a reconocer una carrera dedicada a la transferencia de conocimiento, y el Premio Rokie de Transferencia de Conocimiento, orientado a nuevos profesionales vinculados a este ámbito. Además, hay categorías con fase autonómica y proyección estatal, como Divulgación, conCIENCIA, Scale Up, Startup Universitaria, Patente con mayor repercusión, da Vinci e Impulso investigador a la Transferencia de Conocimiento. En conjunto, permiten reconocer desde proyectos de impacto social o divulgativo hasta empresas que han crecido gracias a la transferencia, patentes con aplicación destacada, iniciativas interdisciplinares o grupos e investigadores especialmente activos en la conexión entre ciencia y sociedad.
Las candidaturas pueden presentarse a través de la web de IPfest hasta el 31 de octubre de 2026. Cualquier persona o entidad puede nominar a otra candidatura o presentarse a sí misma, también en más de una categoría.
- Los ‘caragolins’ se multiplican en el campo y suponen una amenaza para los cultivos jóvenes
- El Ib-Salut admite una negligencia en el Hospital de Inca por la muerte de una paciente
- Descontento entre alumnos y familias por “incidencias” en el acto de graduación de la UIB en Son Moix
- El Informe Fènix explicado por sus autores: «Nos estamos cargando la gallina de los huevos de oro»
- Estos son los días de la comprobación definitiva sobre el terreno para ver el eclipse en Mallorca: los tres pasos a seguir
- ¿Por qué pierde arena la Playa de Palma de forma tan acelerada?
- Ortells empieza a equilibrar un poco la balanza en el Mallorca
- Los mejores lugares de Mallorca para ver el eclipse total del 12 de agosto