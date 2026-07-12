IPfest 2026 busca referentes en innovación aplicada en Balears

La transferencia de conocimiento tiene un sentido muy concreto: conseguir que la investigación salga del laboratorio o del grupo de trabajo y se convierta en soluciones y oportunidades para la sociedad. En las Illes Balears, donde la competitividad, la sostenibilidad y la diversificación económica son retos compartidos, reconocer esa labor es también reconocer una forma de progreso.

Con este objetivo, la Universitat de les Illes Balears se suma por segundo año consecutivo a IPfest, los Premios Nacionales a la Transferencia de Conocimiento y Tecnología. La iniciativa pone el foco en el trabajo que desarrollan las oficinas de transferencia de conocimiento de toda España y en quienes hacen posible que la ciencia y la tecnología tengan impacto más allá del ámbito académico. En 2026, IPfest se celebrará de manera simultánea en las comunidades autónomas, con una gala prevista para el 26 de noviembre.

IPfest Mallorca 2026 representa una oportunidad para proyectar el talento investigador, empresarial e innovador vinculado a la Universidad. La convocatoria quiere dar visibilidad a logros de I+D+i alcanzados por investigadores, empresas, start-ups, spin-offs y entidades relacionadas con el entorno universitario, y mostrar cómo esos avances pueden generar valor en el tejido productivo, social y territorial.

La Oficina de Transferència de Coneixement (OTC) de la UIB, gestionada por la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB), desempeña un papel central en este ecosistema. Su misión es dinamizar las relaciones entre la comunidad científica universitaria, las empresas y otros agentes socioeconómicos para favorecer el aprovechamiento del conocimiento y de los resultados de investigación. En la práctica, actúa como puente entre quienes generan conocimiento y quienes pueden aplicarlo.

La convocatoria incluye dos premios exclusivamente nacionales: el Premio a la Trayectoria Profesional OTC/Empresa, dirigido a reconocer una carrera dedicada a la transferencia de conocimiento, y el Premio Rokie de Transferencia de Conocimiento, orientado a nuevos profesionales vinculados a este ámbito. Además, hay categorías con fase autonómica y proyección estatal, como Divulgación, conCIENCIA, Scale Up, Startup Universitaria, Patente con mayor repercusión, da Vinci e Impulso investigador a la Transferencia de Conocimiento. En conjunto, permiten reconocer desde proyectos de impacto social o divulgativo hasta empresas que han crecido gracias a la transferencia, patentes con aplicación destacada, iniciativas interdisciplinares o grupos e investigadores especialmente activos en la conexión entre ciencia y sociedad.

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Las candidaturas pueden presentarse a través de la web de IPfest hasta el 31 de octubre de 2026. Cualquier persona o entidad puede nominar a otra candidatura o presentarse a sí misma, también en más de una categoría.