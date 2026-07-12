La IA y la sostenibilidad llegan a las piscinas

En Mallorca existen, según los datos oficiales, cerca de 80.000 piscinas de uso privado, cifra a las que cabe añadir otras 2.650 correspondientes a piscinas municipales y del sector turístico. Inquirido acerca de si son demasiadas para la isla, el gerente del Clúster de la Industria Química de les Illes Balears (CliQIB), Joan Miquel Matas, responde: «Este no es un debate de agua, sino territorial. El modelo imperante de vivienda que se construye en Balears es de lujo, y ese tipo de viviendas incluye piscina y jardín».

En la misma línea, el director de Operaciones de la empresa Hidro Balear Group, Carlos Pérez, subraya que, efectivamente, existe un boom en la construcción de piscinas privadas en la isla. «Por una parte, desde la pandemia, cada vez más particulares han optado por mejorar sus hogares y, por otra, aquellos que contaban con espacio, han optado por realizar piscinas con proyecto o minipiscinas prefabricadas. Además del hecho puntual de la pandemia, en que mucha gente tuvo que pasar más tiempo en casa, se han juntado varios factores como veranos cada vez más calurosos y gran saturación en playas».

Pérez señala en el mismo terreno que «hay cada vez más clientes extranjeros o de otras comunidades autónomas que, gracias a la implantación del teletrabajo, pasan más tiempo en la isla y se deciden a invertir en una residencia aquí, del mismo modo que aquellos que ya la tenían deciden invertir más en la misma». Pérez anota asimismo la excelente conectividad del aeropuerto de Son Sant Joan con la gran mayoría de capitales europeas como un elemento coadyuvante para llevar a cabo esas inversiones.

Un modelo de piscina en el ámbito privado / Hidro Balear Group

Siendo una realidad el incremento de las piscinas en Mallorca en los últimos años, también lo es la irrupción de la tecnología (incluso de la Inteligencia Artificial y del Internet de las Cosas) y de parámetros de sostenibilidad, tanto en el ámbito de aquellas del ámbito turístico y municipal como también en el terreno privado.

Por tanto, una de las preguntas a formularse es ‘¿Qué es una piscina sostenible?’. «Es aquella -define Pérez- que integra un equipamiento destinado a lograr un menor impacto ambiental, con lo cual reduce de manera significativa el consumo de agua y energía».

Advierte que, además del equipamiento para tener una piscina sostenible, es necesario realizar una serie de actuaciones de mantenimiento preventivo, profesional y periódico de la instalación. «De este modo, conseguiremos una óptima calidad de agua, será reutilizable durante mucho más tiempo, nos permitirá ahorrar dinero en energía y agua, y contribuiremos a un uso más sostenible de este preciado bien, además de alargar la vida útil de nuestra piscina».

Pérez no duda en afirmar que «la tecnología está siendo un pilar importante en hacer más eficientes los equipos. En lo relativo a la filtración, ya hay clientes que disponen de válvulas que leen la presión en el filtro y se realizan lavados solo cuando es necesario y de forma controlada, con lo cual se evita el error humano. Además, gracias a la conectividad, se pueden detectar fugas, revisar consumos e incluso el manejo de los equipos; sin duda, una gran ventaja para controlar a distancia piscinas en segundas residencias o monitorear en tiempo real el estado de las mismas».

En tanto que director de Operaciones de una compañía con larga trayectoria en el mundillo de las piscinas, Pérez añade que «desde el punto de vista energético y de consumo de agua, las piscinas de la actualidad pueden perfectamente, con la tecnología adecuada, consumir menos de la mitad que las de antes». Indica, además, que «el hecho de que la iluminación sea LED y esté programada (evitando el uso en horas de luz) ya supone un ahorro importante en ese capítulo. Si a ello le añadimos que las bombas de filtración con variador de velocidad pueden reducir el consumo entre un 70-90%, el ahorro de energía es notorio. Lamentablemente, la mayoría de piscinas no dispone de estas bombas y ahora mismo sólo el 40-50% de los clientes lo instala, aunque todo parece indicar que unos pocos años la mayoría dispondrá de esta tecnología».

En todo caso, Pérez explica que «la tecnología de filtros de cartucho permite, aunque se tenga que lavar a mano, ahorrar más del 50% del agua utilizada, y los filtros con carga filtrante de vidrio permiten reducir la cantidad de lavados».

Otro modelo de piscina en el ámbito privado / Hidro Balear Group

Abundando en el papel de la tecnología con referencia a la optimización de los parámetros sostenibles en las piscinas, Pérez asevera que «actualmente la tecnología en el tratamiento químico y la mejora de los materiales de construcción hace que ya no deba vaciarse la piscina fuera de temporada, por lo que, aunque el número de piscinas no para de crecer, la tecnología empieza a generar un potencial de ahorro en ellas enorme. El tratamiento químico actual cuida los valores del agua para que ya no se tenga que vaciar entre temporada y temporada de baño como se hacía antaño».

Más allá de su propio cometido como empresa, Hidro Balear Group ha sido una de las compañías del sector en participar del proyecto WaterShift, promovido por el Clúster de la Industria Química. «Ha permitido la introducción de tecnologías avanzadas para optimizar el consumo de agua y reducir la dependencia de productos químicos, empleando sistemas de tratamiento de agua pioneros como la ozonización y la cavitación hidrodinámica», detalla Matas.

El proyecto reunió a empresas tecnológicas, laboratorios, consultoras especializadas en salud pública y circularidad turística, junto con la Universitat de les Illes Balears (UIB), para consolidar un espacio de colaboración con el que desarrollar soluciones innovadoras adaptadas a los retos hídricos de la Comunidad Autónoma.

Con los resultados obtenidos, WaterShift sentó las bases para una nueva generación de piscinas más eficientes, digitales y sostenibles, y abre la puerta a nuevos proyectos de investigación que permitan trasladar estas soluciones al sector turístico de Balears.

Entre otras cuestiones, el proyecto permitió analizar las pérdidas de agua por evaporación. En esta área de actuación, Carlos Pérez refiere que «instalando una cubierta conseguimos rentabilizar el tiempo de uso de la piscina, mejoramos la calidad del agua, ganamos en seguridad, ahorramos en mantenimiento y consumo de energía y evitamos además la pérdida de agua por evaporación en un 70%».

Por otra parte, señala que se amplía la temporada de baño. «En algunos casos el aumento de la temperatura es de hasta cuatro grados, lo cual se traduce en un ahorro de un 20 % en climatización».

La piscina de CampusEsport, un referente

Inaugurada para la Universiada de Palma de 1999, la piscina CampusEsport, perteneciente a la Universitat de les Illes Balears (UIB) y con 4.500 abonados como potenciales usuarios cada año, también se sirvió de la tecnología y de los sistemas más modernos de tratamiento, para mejorar en seguridad y sostenibilidad.

Fue en 2019 cuando se puso en marcha el nuevo sistema de tratamiento de agua basado en la electroporación para atacar los microorganismos sin añadir sustancias químicas a la piscina climatizada del recinto. Se trataba ya entonces de una innovadora tecnología que llegó a Mallorca de la mano de Geodesic Innovations y Gispert Depuración de Aguas. Desde entonces, año tras año se han ido actualizando los sistemas y las soluciones adoptadas.

La piscina de CampusEsport, un referente / .

El director de CampusEsport, Miquel Gelabert, explica los cambios acometidos en la instalación, de 1.500 metros cúbicos, 34x21 metros y dos metros de profundidad. «Realmente, no había entonces ni hay actualmente muchos sistema de cloración para piscinas. Observamos la necesidad de controlar el agua, que -al fin y al cabo- es un ente vivo, siendo siempre el cloro combinado lo más difícil de controlar. En su momento, optamos por la electrólisis salina, pero la sal perjudicaba la estructura metálica de la piscina. Finalmente, contactamos con Geodesic y ellos nos presentaron un proyecto a través del cual producían cloro a partir de las propias cloraminas del agua. De esta forma -y es algo esencial-siempre tenemos controlado el cloro combinado». Además, señala Gelabert que el sistema incorporado permite trabajar no tanto de forma reactiva como de manera preventiva.

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En definitiva, el director de CampusEsport sostiene que «trabajamos para que nuestra piscina sea lo más sostenible posible, partiendo de la base de que siempre habrá un consumo: de agua, de energía y de recursos. Se trata de darle a todo ello el máximo partido para beneficio de los distintos perfiles de usuarios».