Reproche al Gobierno
El PP acusa al PSOE de hacer "un doble juego" con los fertilizantes en Madrid y en Bruselas
La coordinadora de Agricultura de los populares, Carmen Crespo, critica que los socialistas bloqueen una posible rebaja del precio en el Europarlamento tras presentar Sánchez un plan estatal de ayudas
La coordinadora nacional de Agricultura y Desarrollo Rural del Partido Popular, Carmen Crespo, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de mantener un "doble discurso" con el sector agrario en vista de que, el mismo día en que el socialista presentaba un plan de fertilizantes para hacer frente al incremento de los costes de producción, unas horas después, los diputados de su partido en el Parlamento Europeo bloqueaban la posibilidad de suspender, en caso de crisis, la llamada tasa del mecanismo de ajuste en frontera por carbono (CBAM), una medida que, de llegar a aplicarse, supondría un abaratamiento de esos fertilizantes.
Crespo ha denunciado que esta decisión demuestra que el Ejecutivo "dice una cosa en España y hace la contraria en Europa", y ha reprochado a los socialistas españoles que "vuelvan a anteponer la ideología de Teresa Ribera a la defensa de los agricultores" en un momento en el que el sector necesita medidas eficaces para aliviar el elevado precio de los fertilizantes y el incremento generalizado de los costes de producción.
La eurodiputada y exconsejera andaluza de Agricultura ha indicado que el CBAM no es más que un instrumento concebido para situaciones excepcionales como la actual, en la que el precio de los fertilizantes se ha encarecido hasta un 60% y los costes de producción siguen asfixiando a agricultores y ganaderos. En su opinión, es una incoherencia anunciar ayudas en España mientras en Bruselas se bloquean herramientas que permitirían reducir directamente dichos costes. "Esa incoherencia la pagan siempre nuestros agricultores", ha afirmado.
"La agricultura necesita decisiones útiles, no discursos vacíos. Hoy el PSOE ha vuelto a demostrar que en Europa vota en contra de los intereses del campo español", ha señalado, tras recordar que el Partido Popular ha mantenido desde el primer momento una posición centrada en la defensa del campo español, defendiendo la necesidad de preservar la posibilidad de activar el artículo 27.A para el sector agrario (que incluye ayudas directas para aliviar los costes de producción y la subida de insumos) y de permitir la suspensión temporal del CBAM cuando las circunstancias del mercado lo requieran.
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Fuente: El Periódico
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