La investigación de la UIB se acerca a los retos de las pymes

Innovar no siempre exige grandes laboratorios ni inversiones inalcanzables. A menudo empieza con una pregunta concreta: cómo mejorar un proceso, aprovechar mejor un recurso o aplicar una tecnología. En ese espacio, entre el reto de la empresa y el conocimiento científico, se sitúa ACCELERA LAB UIB-PIME 2026, un programa que acerca la capacidad investigadora de la Universitat de les Illes Balears (UIB) al tejido productivo balear.

ACCELERA LAB UIB-PIME se desarrolla en 2026 en el marco de la Oficina Innobal, impulsada por la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació, a través de la Direcció General d’Innovació i Transformació Digital, con el apoyo de la UIB. El programa dará apoyo este año a once proyectos innovadores de empresas de las Illes Balears en colaboración con grupos de investigación de la UIB, y sitúa la transferencia de conocimiento como eje vertebrador de la colaboración entre el Govern y la Universidad. La convocatoria ha registrado 27 solicitudes, de las cuales once han superado la evaluación técnica. Las propuestas beneficiarias suman un presupuesto global de 252.904,47 euros, con un importe concedido superior a 202.000 euros.

El programa facilita que las pymes incorporen conocimiento científico y tecnológico a sus proyectos de innovación. Con servicios científicos, investigación, desarrollo o testeo, ACCELERA ayuda a avanzar en nuevos productos, servicios o procesos y refuerza la colaboración con personal investigador de la UIB.

Los proyectos seleccionados muestran la diversidad de ámbitos en los que la transferencia puede generar valor: agroalimentación, salud, turismo sostenible, inteligencia artificial, gestión ambiental, agua y mejora de procesos industriales. CIRCE, SL trabajará en los efectos del Pteroyouth® en modelos celulares de cáncer de colon; Meteoclim Services, SL, en un prototipo de alerta temprana de inundaciones, y Marugal Hotel Management, SLU, en el carbono orgánico del suelo en agricultura regenerativa mediterránea.

En agroalimentación, Fruites i Verdures Son March, SLU impulsará la circularidad hídrica y reutilización de agua; Maria Elena Imm Morro, la valorización de la murta mallorquina para ingredientes funcionales; Son Mesquidassa, SA, el aprovechamiento de la pinyolada en explotaciones oleícolas, y El Zagal Tradición, SAU, el microbioma y potencial probiótico de microorganismos autóctonos en la sobrasada de Mallorca.

La tecnología y la mejora industrial completan la selección. Adaptrix, SL aplicará inteligencia artificial a documentación hotelera regulada; Poraxa Mallorca, SL desarrollará un sistema inteligente de corte por hilo caliente integrado en centros de mecanizado CNC; Comercial Distribuidora Puig, SL planteará un protocolo para controlar el alga negra en piscinas turísticas, y Garau Ingenieros, SLU testará un sistema de desnitrificación biológica para mejorar la calidad del agua en entornos portuarios.

Programas como este demuestran que la transferencia de conocimiento se concreta en proyectos aplicados y vinculados al territorio. A través de la Oficina de Transferència de Coneixement (OTC) que gestiona la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB), la UIB refuerza su papel como puente entre investigación universitaria, competitividad empresarial y progreso en las Illes Balears.