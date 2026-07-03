Declarados estratégicos dos parques solares de Llucmajor con 50.000 paneles

El Consell de Govern ha declarado este viernes proyectos industriales estratégicos dos nuevos parques fotovoltaicos en Llucmajor que sumarán cerca de 50.000 paneles solares y 26,6 megavatios (MW) de potencia instalada, con el objetivo de agilizar su tramitación administrativa.

La declaración afecta a los proyectos Son Cànaves I y II y Na Forana, que en conjunto incorporarán 49.520 paneles fotovoltaicos, alcanzarán una potencia pico de 32,6 megavatios (MWp) y contribuirán a incrementar la producción de energía renovable en Baleares y avanzar en la transición energética.

Según ha informado el Govern, la consideración de proyectos industriales estratégicos permitirá acelerar los procedimientos administrativos necesarios para su desarrollo, aunque su ejecución seguirá condicionada a la obtención de todas las autorizaciones sectoriales y ambientales exigidas por la normativa vigente.

Características

El parque Son Cànaves I y II, promovido por Ventaja Solar 24 SL, ocupará una superficie de 88.173 metros cuadrados y contará con 22.064 paneles solares, una potencia pico de 12,8 MWp y una potencia instalada de 10,75 MW.

El proyecto incluirá además una línea subterránea de evacuación de aproximadamente 6,5 kilómetros hasta la subestación de s'Arenal para verter la energía generada a la red eléctrica.

Por su parte, el parque fotovoltaico Na Forana, promovido por Univergy Renovables Lend SL, ocupará 46.100 metros cuadrados e instalará 27.456 paneles solares, con una potencia pico de 19,8 MWp y una potencia instalada de 15,84 MW.

Esta instalación dispondrá también de una subestación elevadora y de una línea subterránea de evacuación de 6,3 kilómetros hasta la subestación colectora.

El Govern ha señalado que ambos proyectos cuentan con el informe favorable del Consell de la Indústria de les Illes Balears y contribuirán a reforzar la generación de energía renovable en el archipiélago dentro de la estrategia de descarbonización y transición hacia un modelo energético más sostenible.