Los hoteles de Mallorca y las Islas Baleares ante el caso Booking: así pueden recuperar millones de euros

La empresa de servicios jurídicos ESKARIAM asesora al sector hotelero en su reclamación en España a Booking por el daño causado por las cláusulas de paridad, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europe (TJUE) de septiembre de 2024. La primera demanda colectiva, con una estimación de daños superior a los 200 millones de euros, está prevista para 2026. Por ello, explican, ahora es el momento de que las personas que dirigen o gestionan un establecimiento en Baleares averiguen si tienen derecho a reclamar y cuánto podrían recuperar. Baleares, junto a Canarias, Andalucía y Cataluña, concentra cerca del 70% de las pernoctaciones hoteleras del país, convirtiendo a los hoteles baleares en uno de los colectivos más expuestos al perjuicio que se estudia.

El caso Booking explicado: cláusulas de paridad y abuso de posición de dominio

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) cuestionó las cláusulas de paridad de Booking.com por considerarlas contrarias al Derecho de la competencia. Estas cláusulas impedían a los hoteles ofrecer mejores precios en dos modalidades: a) paridad amplia entre 2004 y 2015, que afectaba a todos los canales de distribución, y, b) paridad estrecha de 2015 a 2024, centrada en el canal directo del hotel.

Asimismo, la CNMC española sancionó a Booking.com en julio de 2024 con 413,24 millones de euros por abuso de posición de dominio en el mercado de OTA.

Mallorca y las Islas Baleares, entre las zonas más afectadas por el modelo OTA

Baleares recibe cada año entre 14 y 16 millones de turistas, la gran mayoría procedentes de Alemania, Reino Unido y países nórdicos. Ese viajero internacional planifica y reserva mayoritariamente a través de plataformas 'online', convirtiendo al archipiélago en uno de los mercados europeos con mayor dependencia histórica de las OTA. Hoteles de Palma, Calvià, Alcudia, Pollensa, Ibiza o Menorca han canalizado durante décadas una parte muy relevante de sus reservas a través de Booking.com.

El modelo vacacional de sol y playa dificulta estructuralmente el desarrollo de la venta directa frente a un viajero internacional que accede principalmente a través de plataformas. Las cláusulas de paridad agudizaron esa dependencia: impedían al hotel competir en precio desde su propio canal. Aquellos establecimientos que tienen alto volumen internacional, alta dependencia de Booking y comisiones significativas, son el perfil que más justifica un análisis individualizado.

El equipo jurídico de ESKARIAM, que asesora al sector hotelero español en la reclamación a Booking. / /

Cuánto pierde un hotel balear por las cláusulas de paridad impuestas por Booking entre 2004 y 2024

Las estimaciones de economistas especializados sitúan el perjuicio en torno al 2% de los ingresos totales del establecimiento en el periodo 2004-2024. Dado que Baleares concentra establecimientos con tarifas medias y ocupación superiores a la media nacional, el importe potencial es especialmente relevante: para los hoteles que facturaron entre 5 y 10 millones de euros al año durante más de 15 años de contrato, la cifra puede situarse entre 1,5 y 3 millones de euros.

La magnitud real depende del número de años de contrato, de la facturación del hotel cada año, del peso de Booking en sus reservas y de las comisiones abonadas. Los propietarios o directores tienen derecho a conocer esa cifra con independencia de la decisión que se tome después. La valoración de la reclamación de hoteles españoles frente a Booking comienza, precisamente, por poner ese dato sobre la mesa.

La importancia del informe pericial para cuantificar el daño a reclamar

El informe pericial compara la evolución real del hotel con un escenario contrafactual sin cláusulas restrictivas —facturación, reservas por canal, comisiones y venta directa—. La diferencia entre ambos escenarios es la cifra del daño defendible ante un tribunal.

La Digital Markets Act (DMA), un escudo de los hoteles frente a Booking

La Digital Markets Act ha designado a Booking.com como 'guardián de acceso' (gatekeeper), con obligaciones específicas que incluyen la prohibición expresa de cláusulas de paridad. El reglamento establece además que los hoteles tienen derecho a defender sus intereses ante autoridades y tribunales. Cualquier acción dirigida contra el derecho de los hoteles a reclamar quedaría sometida al escrutinio de la Comisión Europea, con riesgo de sanciones adicionales.

Detalle en las oficinas de Eskariam. / /

La fuerza del colectivo vence el miedo a las represalias

En este tipo de reclamaciones de daños contra operadores en posición de dominio, la acción colectiva cambia el equilibrio de fuerzas frente a Booking: con miles de establecimientos actuando de forma coordinada, la capacidad de represalia de la plataforma sobre cada uno queda muy limitada. A ello se suma el modelo de financiación de la acción colectiva: el despacho especializado —respaldado por fondos internacionales y reconocido dos años consecutivos en el GCR 100 como referencia europea en reclamaciones de daños— asume el 100% de los costes, incluyendo honorarios, peritajes y tasas en todas las instancias, e incluso el riesgo de costas si se pierde. Si no hay resultado favorable, el hotel no paga nada. Cientos de establecimientos de toda España ya se han adherido a la reclamación de hoteles españoles frente a Booking.

Qué pasos puede dar su hotel para conocer sus derechos y sumarse a la reclamación frente a Booking

El primer paso es informarse de la reclamación y solicitar una valoración técnica gratuita y sin compromiso de la cuantía reclamable. Ese análisis, realizado por economistas especializados, determina si el caso de cada hotel reúne los requisitos para una acción viable y cuál sería la cuantía estimada del daño.

Esa valoración es gratuita y sin compromiso para el establecimiento. La primera demanda colectiva tiene prevista su presentación en 2026. ESKARIAM recomienda a aquellas personas que dirijan un hotel en Mallorca, Ibiza, Menorca o Formentera y quieran saber cuánto puede recuperar en la reclamación de hoteles españoles frente a Booking, que se informen y valoren su activo legal para tomar una decisión informada.