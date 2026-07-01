Renfe paraliza las oposiciones para cerca de 5.000 aspirantes por las dudas sobre el psicotécnico y recurre a la Abogacía del Estado

Cerca de 5.000 aspirantes a un puesto de operador comercial en Renfe, para optar a 600 plazas, comenzaron esta semana con una sorpresa. Quienes se presentaron a las pruebas el pasado seis de junio recibieron este lunes un correo de la compañía ferroviaria con un mensaje poco habitual: “le informamos de que el proceso selectivo en el que usted participa, queda temporalmente suspendido hasta la adopción de una decisión definitiva en relación con una posible incidencia detectada en una de las pruebas realizadas”.

La situación ha generado malestar entre los sindicatos, que han exigido a la compañía ejercer el “máximo rigor jurídico”.

Interviene la Abogacía del Estado

El aviso ha dejado en suspenso las oposiciones celebradas el pasado 6 de junio, por las dudas sobre una posible coincidencia o filtración entre parte de la prueba psicotécnica verbal y materiales externos presuntamente difundidos con anterioridad.

Según han confirmado fuentes de Renfe a este periódico, el tribunal —agrupado por la compañía y de las organizaciones sindicales— ha remitido el expediente a la Abogacía del Estado antes de tomar una decisión definitiva sobre si mantiene o modifica el proceso de selección.

Desde Renfe han señalado que esperarán a conocer el criterio jurídico del tribunal antes de tomar una decisión definitiva, aunque aseguran que “adoptará las medidas necesarias para preservar la integridad del proceso y asegurar la plena igualdad de condiciones entre los aspirantes”.

CCOO pide que se asuman responsabilidades

Desde CCOO han lamentado la situación. “El mero hecho de haber llegado a esta situación supone ya un grave perjuicio para todas las personas participantes”, han afirmado. “Cientos de aspirantes continúan viendo condicionado su futuro profesional por unas incidencias que nunca debieron producirse y que han generado un daño evidente a la confianza en el proceso selectivo”.

Las dudas sobre la integridad del examen han dejado a miles de aspirantes pendientes de la decisión que adopte la empresa de transportes. Uno de los afectados consultados por este periódico considera que el escenario más probable es que no se repitan las oposiciones al completo, sino que “anulen el psicotécnico ‘contaminado’”.