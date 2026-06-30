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Ercros recibe el visto bueno de sus accionistas para abandonar la bolsa tras casi cuatro décadas

La compañía química dejará de cotizar en Barcelona, Madrid, Bilbao y Valencia tras la aprobación de la compra por parte del grupo portugués Bondalti, poniendo fin a décadas de cotización

Fachada de la sede de Ercros, en Aranjuez, Madrid (España)

Fachada de la sede de Ercros, en Aranjuez, Madrid (España) / Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

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Monique Zamora Vigneault

Monique Zamora Vigneault

Los accionistas de Ercros han aprobado este martes la salida de la empresa de la bolsa española, un paso decisivo que completa la compra de la compañía por parte del grupo portugúes Bondalti, según ha comunicado el grupo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Con el visto bueno de la junta de accionistas, Ercros dejará de cotizar una vez finalicen los trámites previstos. Esta operación pone fin a cerca de cuatro décadas de cotización del grupo químico en el mercado español.

[Noticia de última hora, habrá ampliación en breve...]

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Fuente: El Periódico

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