IPC
La inflación sigue en el 3,2% en junio, la misma tasa de mayo, pese al alza de gas y luz
Dejaron de aplicarse algunas de las medidas fiscales puestas en marcha por el Gobierno para hacer frente al impacto de la guerra en Oriente Medio
EFE
La inflación se mantuvo en el 3,2 % en junio, la misma tasa que en mayo, en un mes en el que la electricidad y el gas impulsaron los precios al alza, aunque este incremento se compensó con el abaratamiento de los combustibles y lubricantes para vehículos personales.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este lunes el dato adelantado del índice de precios de consumo (IPC) de junio, un mes en el que ya dejaron de aplicarse algunas de las medidas fiscales puestas en marcha por el Gobierno para hacer frente al impacto de la guerra en Oriente Medio.
En cuanto a la inflación subyacente (sin tener en cuenta los precios de alimentos no elaborados ni de productos energéticos, normalmente más volátiles que el resto), la tasa de variación anual estimada disminuye una décima, hasta el 2,9 %.
Fuente: El Periódico
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