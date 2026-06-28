SECOT: Traspaso de experiencia empresarial a los emprendedores

Ignacio Miranda (72 años) Àngels Elías (56), Elisa Ruiz (48) , Teresa Reynés (44) y Rafael Blanquer (35)… ¿Qué tienen en común estos nombres? El denominador común, la conexión, entre ellas es que, en un rol u otro (mentor o mentorizado), están vinculadas directamente con la asociación SECOT.

«Es una asociación sin ánimo de lucro, independiente y apolítica. Está constituida por voluntarios séniors, profesionales, directivos y empresarios que finalizan su actividad y se dedican a prestar altruistamente su experiencia y su conocimiento en términos empresariales o académicos», se apresta a decir Ignacio Miranda, presidente de la entidad, cofundador de la misma y uno de los mentores con los que cuenta en la actualidad.

Si bien SECOT fue fundada en España en el año 1989, su alumbramiento en Balears no se produjo hasta 25 años después, en 2014. «Cuando me jubilé -relata Miranda-, observé la necesidad que se me generaba al pasar de estar con mil frentes abiertos a diario y con la agenda cargadísima a plantearme qué haría al día siguiente con mi tiempo. En esa situación, visité la Cámara de Comercio de Mallorca y pregunté qué podía hacer al respecto. Me informaron de que había una iniciativa de emprendedores que funcionaba en Barcelona y Madrid, pero no en Balears». Sin tiempo que perder, Miranda, Juan Dueñas, entonces gerente de Mercapalma, y los altos ejecutivos de Sa Nostra Fernando Alzamora y Bernardí Seguí hicieron realidad SECOT en nuestra Comunidad.

Manos a la obra

Para que se produzca de un modo efectivo y práctico el traspaso de conocimiento, de know-how y de sugerencias del mentor a la persona (o personas) mentorizadas hace falta que haya voluntad manifiesta en este sentido entre ambas partes. Y esta situación es la que se produce con regularidad en SECOT Baleares.

Un caso concreto y específico es el de Estudio Brava, constituido por las mallorquinas Elisa Ruiz y Teresa Reynés, que cuenta con Àngels Elías como mentora.

Ruiz y Reynés detallan que, en el ámbito del diseño gráfico, «trabajábamos mucho tiempo como autónomas. Las dos mteníamos nuestro proyecto y nuestros clientes, si bien es cierto que nos ayudábamos mucho mutuamente, en proyectos concretos o, entre otras materias, para la elaboración de presupuestos. Hasta que, en un momento dado, decicidimos juntarnos y crear Brava, en el 2023».

A pesar de tener el estudio constituido como tal, cada una seguía operando con sus propios clientes, hasta que en 2024 asistieron a un curso de la Cámara de Comercio de Mallorca, en el que la formadora y consultora Ana Seijo «nos explicó cómo pasar de emprendedoras a empresarias. Lo cierto es que entre ambas figuras hay un gran gap. Seijo nos ayudó en muchas cuestiones, sobre todo en la mentalidad».

Con esas bases sentadas, es cuando a Ruiz y Reynés se les ofrece la posibilidad de ser mentorizadas por SECOT a través de la figura de Àngels Elías. «Lo primero que nos preguntó Àngels fue quién hacía qué en nuestro estudio». Las dos empresarias admiten que «hemos tenido la gran suerte de que nos tocara Àngels como mentora. Nos está ayudando mucho, sobre todo a poner orden interno».

Elías está vinculada a SECOT desde julio del pasado año. «Estuve 20 años trabajando en una empresa de servicios culturales en Barcelona, como jefa de Administración, llevando un equipo de diez personas. Pero hubo cambios y la empresa fue vendida; en ese momento aproveché para empezar una nueva etapa profesional en Mallorca como autónoma». Así las cosas, Elías trabaja por su cuentacomo consultora, por un lado, y, por otro, presta voluntaria y gratuitamente su tiempo y su experiencia a emprendedores de Baleares, SECOT mediante. «Estoy encantada de que Miranda me ‘reclutara’ para la causa».

Dice sentirse muy a gusto compartiendo su experiencia de años con jóvenes emprendedores y ayudándoles a crecer desde el punto de vista empresarial. «La persona mentorizada es la que realmente marca el ritmo al que se avanza. En el caso de Elisa y Teresa, ellas son muy eficientes, hacen muy bien los ‘deberes’ y ello hace que los resultados lleguen antes».

«Nosotras no tenemos que ser solo profesionales sino que la clientela (real y potencial) nos tiene que ver como tales. Es uno de los aspectos que más nos ha hecho entender Àngels en las mentorías», inciden Reynés y Ruiz.

Elías destaca que «ayudar a personas como Teresa y Elisa, ver que confían en ti y que avanzan es algo sumamente gratificante desde el prisma personal. Por otra parte, también valoro como muy importante el hecho de poner en valor el talento y la utilidad de las personas que somos mayores o vamos siéndolo. Estamos en un momento en que todo va muy rápido, en que todo es Inteligencia Artificial, todo es tecnológico, en que todo es muy tecnológico, pero aún así hay una parte que es la experiencia y las vivencias que has tenido muchas veces son lo que te acaba de sacar de un apuro o de un momento en que tienes que tomar una decisión. La inteligencia social también tiene su importancia; al fin y al cabo, es experiencia».

Otra de las personas mentorizadas en SECOT este año responde al nombre de Rafel Blanquer, fundador de una start-up de Agricultura de precisión. En su caso, el mentor que le asesora responde al nombre de Salvador Arévalo.

«Salvador es una persona que lleva mucho recorrido y muchas pautas que tengo muy en cuenta: el sosiego, la tranquilidad, el impulso en cierto momento. Todo ello me viene muy bien porque yo tengo un perfil muy técnico», subraya Blanquer.

«Uno de los problemas de la agricultura en Mallorca es la parcelación. Es una isla muy pequeña, cada persona tiene su terreno y quiere obtener el máximo beneficio, y eso dificulta ver y aplicar soluciones colectivas en ocasiones. En todo caso, una cosa es tener la solución, pero también está la parte de que entiendan tu solución y de que te la compren, pero no porque sea viable, sino porque entienden tu idea de la solución. En ese aspecto, Salvador me ha ayudado mucho. Me hace abordar nuevos planteamientos, salir de la zona de confort, pero hacerlo con su acompañamiento». Y agrega: « La experiencia hace el camino. No es tanto la experiencia de una cosa puntual, sino la experiencia de combatir, de resolver un dolor, de tener una idea...».

Casos como los de Ruiz, Reynés y Blanquer se suceden en SECOT, en donde Julián Pablo y Lluís Massanet conforman el Comité de Admisión de los emprendedores susceptibles de ser mentorizados. En los últimos tiempos, la IA y la economía circular se han erigido en cuestiones de referencia.

Cinco representantes en los premios nacionales SECOT 2026

El pasado lunes, 22 de junio, la sede de la Fundación Repsol en Madrid acogió la entrega de los Premios SECOT a la Excelencia 2026. Organizados por SECOT en colaboración con la propia Fundación Repsol, estos premios reconocen proyectos que destacan por su capacidad de generar valor, impulsar la innovación y contribuir positivamente a la sociedad.

El evento se celebró en Fundación Repsol | À. Elías

Para esta edición, SECOT Baleares presentó hasta cuatro candidaturas: Estudio Brava (integrado por Teresa Reynés y Elisa Ruiz), Mima Interiorismo (Mireia Martorell) Perpi-Terch (Enric Perpinyà), Kafka (Félix Martínez) y Accesibilidad Web (Anabel Reyes).

En opinión del presidente de SECOT Baleares, Ignacio Miranda, la participación en el certamen «permite a nuestros emprendedores dar un salto cualitativo importante, y no solo exponer sus proyectos en la península sino además competir y relacionarse con otros emprendedores del resto de España».

Noticias relacionadas

Por su parte, Àngels Elías -que estuvo presente en el evento acompañando a los proyectos de Balears- refiere que «a pesar de no salir ganadora ninguna de las propuestas presentadas por SECOT Baleares, todas ellas compitieron muy bien y tuvieron una presentación de nivel».