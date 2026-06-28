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Cátedras que conectan universidad, empresa y territorio

La OTC de la UIB gestiona alianzas estables que impulsan conocimiento, transferencia e innovación al servicio del progreso de las Illes Balears

Cátedras que conectan universidad, empresa y territorio

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Redacción Activos Mallorca

En un momento en que las Illes Balears necesitan reforzar la conexión entre conocimiento, competitividad y territorio, las Cátedras Universidad-Empresa se consolidan como una fórmula de colaboración entre la Universidad de las Illes Balears y el entorno socioeconómico. Son espacios compartidos que orientan la investigación, la formación y la divulgación hacia retos concretos del entorno.

El espíritu de estas cátedras es dinamizar las relaciones entre la comunidad científica universitaria y el entorno socioeconómico de las Illes Balears, promoviendo, potenciando y difundiendo el conocimiento y los resultados de investigación generados en la UIB. La gestión se articula a través de la Oficina de Transferencia de Conocimiento (OTC), que actúa como conexión entre los grupos de investigación universitarios y las necesidades del tejido productivo.

Actualmente, se recogen las siguientes cátedras y colaboraciones vigentes: Programa Prevención Contra el Cáncer; Cátedra Banca March de la Empresa Familiar; Cátedra de Ciberseguridad de las Illes Balears; Cátedra UNESCO para la gestión empresarial y el medio ambiente; Cátedra de Turismo de Capdepera; Cátedra de Innovación Energética de ENDESA; Cátedra de Estudios de Violencia de Género; Cátedra IBEMPREN de Impulso al Emprendimiento; Cátedra de la Insularidad; Cátedra de la Mar Iberostar Foundation; Cátedra Seu de Mallorca; Cátedra Sobrasada de Mallorca IGP; Cátedra de Derecho Deportivo Palma Futsal-Conectabalear, y Cátedra de Promoción de la Salud de la UIB.

Esta diversidad muestra la capacidad de las cátedras para adaptarse a ámbitos diferentes y convertir intereses compartidos en programas con continuidad. Sus objetivos incluyen fomentar sinergias entre el mundo docente e investigador y el entorno empresarial, impulsar el intercambio de conocimiento, transferir resultados de la investigación universitaria, facilitar el acceso a la formación permanente, mejorar la docencia y reforzar la proyección internacional de la UIB.

Para una empresa, institución o entidad, participar en una cátedra permite vincularse a una universidad pública con capacidad investigadora, acceder a conocimiento especializado y contribuir a iniciativas que generan valor más allá de la actividad propia. También es una manera de situarse como agente comprometido con la innovación, el talento y el desarrollo de las Illes Balears, en un marco riguroso y orientado a resultados.

En la práctica, estas cátedras permiten poner en marcha actividades formativas, jornadas, seminarios, estudios, acciones de divulgación, premios, convocatorias y proyectos vinculados a ámbitos concretos de conocimiento. También facilitan que empresas e instituciones trasladen necesidades reales a la universidad y que los equipos docentes e investigadores aporten análisis, investigación y capacidad técnica. Así, la colaboración se concreta en iniciativas que reconocen el talento, impulsan la formación, generan espacios de debate y acercan la investigación universitaria a los sectores económicos y sociales de las Illes Balears.

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