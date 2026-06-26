Invertir en la energía que consumimos: una oportunidad para participar en la transición energética de Baleares al 7% anual

La transición energética ha dejado de ser un terreno reservado en exclusiva para las grandes compañías eléctricas o los fondos de inversión internacionales. Hoy en día, los ciudadanos exigen un papel activo no solo como consumidores de electricidad, sino como beneficiarios directos del cambio de modelo energético. En este escenario, invertir en energía renovable se ha consolidado como una de las alternativas más atractivas para compaginar la rentabilidad económica con la sostenibilidad ambiental y el compromiso con el territorio.

Baleares se encuentra en el epicentro de esta transformación gracias a proyectos como Cap Blanc, una instalación solar fotovoltaica de 44,07 MWp ubicada en el municipio de Llucmajor, en Mallorca. Esta iniciativa abre sus puertas a la inversión minorista a través de Fundeen, la plataforma líder de coinversión en proyectos sostenibles autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

Proyecto Cap Blanc: Energía limpia para más de 21.300 hogares baleares

El proyecto fotovoltaico Cap Blanc no es un desarrollo menor. Actualmente en fase de construcción, se prevé su entrada en operación comercial durante el cuarto trimestre de 2026. Una vez conectado a la red eléctrica, generará más de 74.000 MWh de energía 100% limpia al año, lo que equivale al consumo eléctrico estimado de hasta 21.300 hogares de las islas.

Además de su impacto socioeconómico, el parque fotovoltaico evitará la emisión a la atmósfera de aproximadamente 19.100 toneladas de dióxido de carbono al año. Para maximizar la sostenibilidad en el entorno rural de Llucmajor, el proyecto incorpora rigurosas medidas de preservación ambiental.

Integración paisajística: Creación de una barrera vegetal perimetral compuesta por especies autóctonas. Mantenimiento ecológico: Control de la vegetación interior mediante pastoreo con ganado ovino, evitando por completo el uso de herbicidas químicos. Protección de la biodiversidad: Instalación de un vallado con pasos inferiores de 20 centímetros para permitir el libre tránsito de la fauna silvestre local.

Rentabilidad fija del 7% anual con el respaldo de Mirova

Para los ciudadanos que buscan alternativas financieras sólidas, Cap Blanc se estructura mediante un modelo de préstamo con unas condiciones sumamente competitivas. El producto ofrece un interés fijo anual del 7,00% durante un plazo de 5 años, acumulando un retorno total de la inversión (ROI) estimado del 36,67% a su vencimiento.

La viabilidad del proyecto está plenamente respaldada por su promotor: Mirova, una gestora internacional de referencia en inversión sostenible integrada en el grupo Natixis Investment Managers. Mirova gestiona más de 34.200 millones de euros en activos y ha financiado más de 1.000 proyectos de transición energética en todo el mundo.

Para aportar una tranquilidad excepcional a los coinversores, la operación cuenta con una garantía corporativa a primer requerimiento otorgada por el fondo profesional Mirova Energy Transition 6 S.L.P.. Esta garantía cubre el 100% del capital y de los intereses ordinarios durante toda la vida del préstamo, motivo por el cual la evaluación de riesgos realizada por Fundeen ha catalogado esta oportunidad con una calificación de Riesgo Bajo A.

Fundeen

Democratización de la inversión y cumplimiento de la Ley Balear de Cambio Climático

Históricamente, los proyectos a gran escala se financiaban a espaldas de las comunidades locales. Sin embargo, Cap Blanc responde directamente al Artículo 49 de la Ley 10/2019 de cambio climático de les Illes Balears, el cual estipula la obligatoriedad de ofrecer al menos un 20% de la financiación de este tipo de instalaciones a los ciudadanos locales.

Es aquí donde Fundeen despliega su misión de democratizar las finanzas sostenibles. Cualquier persona puede comenzar a invertir en energía renovable desde un importe mínimo de solo 500 €. El proceso de captación de fondos prioriza de forma estricta el arraigo territorial, estructurándose en periodos específicos para los habitantes de Llucmajor y municipios colindantes (Grupo 1), el resto de residentes de las Islas Baleares (Grupo 2) y, finalmente, el resto de inversores de la plataforma a nivel nacional (Grupo 3).

Con más de 20.000 usuarios y 37 operaciones financiadas con éxito , Fundeen, que cuenta además con el prestigioso sello de sostenibilidad B Corp, demuestra que el tejido social puede y debe beneficiarse económicamente de las infraestructuras limpias de su propio territorio.

Cómo empezar a coinvertir en el proyecto solar Cap Blanc

Participar en este préstamo es un procedimiento ágil, transparente y completamente digitalizado. Los inversores interesados simplemente deben registrarse en la plataforma web de Fundeen aportando la documentación básica de identificación (DNI o NIE).

A través del panel privado de la plataforma, los usuarios pueden invertir en proyectos sostenibles, realizar el seguimiento de su cartera en tiempo real y disponer de un entorno seguro de transacciones monetarias auditado por entidades autorizadas. Invertir en la energía que consumimos es ya una realidad al alcance de todos: una fórmula idónea para proteger los ahorros de la inflación mientras se impulsa un futuro 100% renovable para el archipiélago balear.