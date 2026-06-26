El Grupo Volkswagen plantea una reduccion de 100.000 empleos en plena fase de reestructuración

Nubes de tormenta se ciernen sobre Wolfsburg. El Grupo Volkswagen recortará cerca de 100.000 empleos y estudia el cierre de cuatro de sus fábricas. El plan de reestructuración anunciado hace unos meses por Oliver Blume, su CEO, parece que está encontrando más problemas de los previstos, y a la cifra incial de 53.000 salidas de la compañía (la mayoría en Alemania) antes de 2030, se va a duplicar la cifra. Según ha apuntado el medio 'Manager Magazin' citando fuentes internas de la empresa, la plantilla del consorcio automovilístico podría pasar de los 657.000 puestos de trabajo actuales a 550.000. El grupo alemán tiene firmado un convenio de garantía de empleo hasta finales de 2030, lo que implicará nuevas negociaciones para validar todas esas salidas.

La infomación de 'Manager Magazin' no ha sido confirmada por la compañía que en un comunicado ha señalado que "no hacemos comentarios sobre documentos internos y confidenciales. Los asuntos en cuestión se debatirán y aprobarán en los comités correspondientes. No nos adelantaremos a este proceso".

Fábricas alemanas

En el mismo informe se apunta que habrá un cierre de cuatro plantas del grupo, todas ellas en Alemania, empujadas por el recorte de costes y la transformación sectorial. Las fábricas en peligro son las de Hannover, Neckalsrum, Zwickau y Emden. Tres de ellas asumen la producción de modelos para varias marcas del grupo, mientras que la de Neckalsrum es 100% Audi. Ese volumen productivo obligará a reajustar las gamas y a redistribuir la fabricación de modelos de cara a los próximos años.

La fábrica de Zwickau es la que más afectaría a Seat y Cupra, ya que allí se produce el Cupra Born junto a los Volkswagen ID3, ID.4 e ID.5, así como los Audi Q4 e-tron y Q4 Sporback e-tron. En Hannover se producen los Volkswagen ID.Buzz, ID.Buzz Cargo, el modelo preserie del ID-Buzz de conducción autónoma, además de la Volkswagen Multivan y la California. En Emden, la producción incluye los eléctricos Volkswagen ID.4, ID.7 y el ID.7 Tourer. Finalmenten en la planta de Audi en Neckalsrum se producen los Audi A5, A6, A7y A8, además del Audi e-tron GT.

Cambio de modelo

Desde el Grupo Volkswagen han reconocido a El Periódico que "es cierto que todo el sector del automóvil y el Grupo Volkswagen están atravesando una profunda transformación. El Consejo de Administración ha declarado en repetidas ocasiones que nuestro modelo de negocio actual ya no funciona para todas las marcas: desarrollar coches en Alemania, fabricarlos en Europa y exportarlos al resto del mundo".

La compañía se hace eco del momento que atraviesa el sector, tratando, pues, de justificar las decisiones futuras: "El mundo ha cambiado radicalmente en los últimos años. En los últimos doce meses, los cambios se han intensificado. Los nuevos aranceles, una competencia más dura y unos mercados estancados —en algunos casos, en declive— suponen actualmente una carga para la empresa que alcanza decenas de miles de millones de euros al año. Para seguir teniendo éxito en estas condiciones, tenemos que evolucionar. Todo el Grupo debe ser significativamente más competitivo. Eso requiere una mayor concentración, así como una disciplina más estricta en materia de costes e inversiones. Solo así podremos defender y consolidar nuestra posición como uno de los principales fabricantes de automóviles del mundo y seguir financiando nuestro futuro con recursos propios", señalan en una nota.

¿Afectará a España?

El Grupo Volkswagen considera que "todo el Grupo —incluidas las marcas y las filiales— debe someterse a una profunda transformación. Con ese fin, el Consejo de Administración ha trabajado intensamente durante los últimos meses en un plan de futuro para la reestructuración de la empresa. El objetivo es hacer que toda la empresa sea más eficiente y ágil, y aprovechar de forma sistemática el potencial de sinergias tecnológicas. Esto se aplica, en particular, a los procesos y estructuras de toma de decisiones, sobre todo en el desarrollo y la integración de nuevas tecnologías, así como en la gama de modelos para nuestros clientes. En la siguiente fase, esta transformación integral se llevará a cabo tras el visto bueno del Consejo de Supervisión".

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Ante esta nueva situación, quedará por ver cómo evolucionan las negociaciones, ya que los sindicatos se han opuesto frontalmente. Los recortes no pillan por sorpresa al sector después de ver como en el primer trimestre de 2026, el beneficio neto del grupo cayó un 28 % hasta 1.560 millones de euros y la facturación bajó un 2%, hasta llegar a los 75.700 millones de euros. Seat y Cupra andan en plena transformación de la planta de Martorell y ya han iniciado la producción del nuevo Cupra Raval (junto al Volkswagen ID.Polo). La necesidad de recolocar buena parte de la producción de las plantas que podrían cerrar en Alemania abriría un aposible carga de trabajo adicional para la fábrica española. Lo mismo sucede en Landaben (Navarra) con la fábrica de Volkswagen (donde se produce en Volkswagen ID.Cross y el Skoda Epiq). No obstante, las dos fàbricas están cerca de su tope productivo, por lo que habría que transformar aún más las líneas de fabricación para entrar más modelos y plataformas.