Bruselas activa la 'tasa Shein': un recargo de tres euros para las compras de menos de 150 euros de terceros países

A partir del próximo miércoles, la Unión Europea (UE) aplicará un hachazo a los productos de bajo coste comprados online de terceros países. Lo hará a través de una tasa de tres euros, que terminarán pagando los consumidores finales de una manera u otra, aplicada a todos aquellos productos con un valor inferior a 150 euros adquiridos por ciudadanos europeos a vendedores fuera de la UE. La medida entrará en vigor a partir del primero de julio.

La medida, popularmente conocida como ‘tasa Shein’, por ser esta una de las plataformas más afectadas, busca limitar la cantidad de paquetes que compañías como Aliexpress, Temu o la propia Shein introducen en Europa. Pese a que la denominación “terceros países” no incluye solo a China, pues Reino Unido y EEUU caben bajo su paraguas, el gigante asiático es el responsable del 93% de las mercancías de bajo coste llegadas a Europa, según las últimas cifras.

Cómo funciona la nueva tasa

De esta forma, se aplicará al cliente un recargo de tres euros por cada tipo de producto que adquiera. Así, la compra de tres camisetas conllevará una tasa de tres euros, mientras que si se adquieren tres camisetas y un lápiz, serán seis euros los que tendrá que asumir el cliente. Pese a que desde Bruselas afirman que el pago de la tasa corresponde al vendedor de la mercancía, la lógica invita a pensar que dicho aumento será finalmente repercutido al cliente.

Es importante señalar que, aunque se compren dos productos similares, habrá casos en los que será necesario pagar la tasa dos veces. Esto se debe a que la medida se rige por los códigos arancelarios que la UE asigna a los productos —los llamados códigos Taric—. Estos normalmente se asignan por materiales de fabricación, por lo que, en caso de que un consumidor compre una blusa de seda y otra de lana, al ser dos códigos Taric diferentes, tendrá que pagar la tasa por duplicado.

Un aluvión de paquetes

Hasta ahora, estos productos, considerados de bajo coste, estaban libres de aranceles, y la UE busca aliviar a un sistema de aduanas saturado, que nunca estuvo preparado para un volumen de paquetes tan alto como el que llega ahora a los puertos europeos. La Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), calcula que la exención del pago de aranceles a estos paquetes pequeños "permite la entrada masiva de mercancías con una estructura de costes considerablemente menor que la de que cualquier empresa europea".

Según los datos recopilados por la Comisión Europea, en 2025 accedieron a la UE alrededor de 5.900 de artículos “de bajo valor” —menos de 150 euros— directamente desde terceros países. En términos diarios, este volumen se traduce en unos 16 millones de paquetes diarios. En apenas tres años, la cantidad de mercancías se ha más que cuadriplicado, con 1.390 millones de paquetes contabilizados en 2022. En España, la entrada de paquetes supera los 180 millones al año, según la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Uno de los catalizadores de las compras en línea fue la pandemia de COVID-19, uno de los momentos en los que la sociedad, hastiada del confinamiento, vio en los productos alojados en Aliexpress y Temu una forma asequible de matar el aburrimiento. Sin embargo, lo cierto es que los fabricantes chinos han refinado la calidad de sus productos en los últimos años, potenciando aún más la competitividad de los mismos gracias a sus bajos precios.

Perdida de competitividad en la UE

En los últimos años, desde Bruselas han presionado con fuerza para adelantar lo máximo posible la medida. En mayo de 2023, la Comisión presentó una reforma amplia de la Unión Aduanera, que incluía una nueva Autoridad Aduanera Europea —por cuya sede llegó a pujar Málaga, aunque terminó siendo elegida Lille— y la eliminación del umbral de los 150 euros. La exención ha producido una serie de dolores de la cabeza para la Unión Europea, entre ellos, una "gran pérdida de competitividad" para los países comunitarios, así como una "destrucción de actividad", según sostienen fuentes de la Comisión.

Pese a que inicialmente se había previsto que entrase en vigor en 2028, a finales de 2025 los Estados miembros acordaron adelantar la medida a 2026, antes de la entrada en vigor de la reforma aduanera en su totalidad. En aquel momento, el organismo dirigido por Ursula von der Leyen se escudó afirmando que la medida tenía carácter urgente.

Con todo, la medida ha sido concebida como un parche temporal hasta que entre en vigor la reforma aduanera, ahora sí, en 2028. Entonces, la Comisión tiene previsto sustituir la tasa de tres euros por un régimen ordinario de derechos aduaneros, que regirá según el producto.