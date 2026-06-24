El Gobierno vasco toma una participación del 17% en el grupo lácteo Iparlat

El fondo público Finkatuz, impulsado por el Gobierno Vasco y gestionado por el Instituto Vasco de Finanzas (IVF), ha entrado en el capital de la empresa de productos lácteos Iparlat mediante la adquisición de un 17,16% del accionariado. El objetivo de la operación es "reforzar su arraigo industrial y acompañar su crecimiento", según ha informado este miércoles el gobierno liderado por Imanol Pradales.

Iparlat es una empresa vasca especializada en el envasado de leche que cuenta con plantas en Urnieta (Guipúzcoa), Renedo de Piélagos (Cantabria), León (a través de la sociedad Lactiber, participada al 50% por Covap) y Corella (Navarra). Se trata de uno de los grandes proveedores lácteos de Mercadona, junto a la cooperativa andaluza Covap. El principal accionista de Iparlat, con alrededor del 51% del capital, es la cooperativa ganadera Kaiku, que agrupa a más de 250 explotaciones. Otro 9,64% del accionariado está en manos de Kaiku Corporación Alimentaria, empresa controlada por el grupo suizo Emmi.

Además de Iparlat, el grupo opera con la marca Natur All en el segmento de las bebidas vegetales, aunque el grueso de su producción son marcas blancas (MDD) para cadenas como Eroski y Mercadona.

La entrada de Finkatuz en Iparlat se enmarca en el proceso de liquidación ordenada de Socade, una sociedad que estaba participada por el Instituto Vasco de Finanzas (IVF) y por las diputaciones forales. El Gobierno vasco ha subrayado que esta transacción permite avanzar "de forma coherente" el proceso de liquidación de Socade, asegurando que un activo estratégico del sector agroalimentario en Euskadi como Iparlat continúe "bajo el acompañamiento de un instrumento público y garantizando su continuidad bajo un enfoque estratégico y de largo plazo". Asimismo, ha destacado que, con la participación en Iparlat, no solo se refuerza la estabilidad de la empresa, sino también el conjunto de la cadena de valor agroalimentaria.

El Gobierno vasco ha asegurado que Iparlat constituye un referente en el ámbito agroalimentario, con un modelo industrial "altamente especializado y una fuerte vocación de crecimiento, y que cuenta como socio mayoritario a la cooperativa Kaiku".

El modelo de negocio de la compañía se basa en su posicionamiento como especialista en fabricar productos de marca blanca para las cadenas de supermercados, actuando como socio industrial de grandes grupos de distribución como Mercadona o Eroski. Según ha indicado, esta orientación y una sólida capacidad productiva, le ha permitido consolidar "relaciones comerciales estables y fortalecer su presencia en el mercado a nivel de Estado".

Una de las plantas de envasado de Iparlat. / GOBIERNO VASCO

La nueva titular de la participación es Finkatuz, atendiendo al objetivo de la sociedad de invertir a largo plazo en empresas estratégicas de Euskadi para garantizar "su arraigo, continuidad, crecimiento y que mantengan su significativa contribución tractora, actual o potencial, a la economía del territorio".

La operación consolida asimismo el papel de Finkatuz como inversor público estratégico. Desde su puesta en marcha, el fondo ha tomado participaciones en compañías clave para la economía vasca, como CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles), ITP Aero, Kaiku Corporación Alimentaria, a las que se han sumado desde 2025 Grupo Arania, Ohmnia Electronics e Innometal, Arteche, Talgo y Ayesa.

Este conjunto de inversiones corresponde, al igual que en el caso de Iparlat, al objetivo de asumir "un rol de socio estable en empresas tractoras del tejido productivo vasco con capacidad de arrastre y generación de valor".

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La operación, según ha añadido, se inscribe en una estrategia más amplia de colaboración público-privada para "fortalecer la competitividad del tejido productivo vasco y garantizar su resiliencia en un contexto económico global exigente".