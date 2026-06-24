Crédit Agricole toma el 9,9% del Banco de Crédito Social Cooperativo, cabecera de Grupo Cajamar

El banco francés Crédit Agricole ha firmado un acuerdo con BCC-Grupo Cajamar, el mayor grupo bancario cooperativo de España, por el que toma una participación minoritaria del 9,9 % en Banco de Crédito Social Cooperativo, entidad cabecera de Grupo Cajamar, según han informado ambas entidades en un comunicado, en el que aseguran que se trata de "una alianza estratégica que permitirá a Grupo Cooperativo Cajamar impulsar su desarrollo comercial y crecimiento orgánico, y a sus clientes beneficiarse de una gama aún más amplia de productos y servicios financieros, adaptados a sus necesidades. Este acuerdo permitirá a Crédit Agricole incrementar el desarrollo de sus líneas de negocio en España con un socio cooperativo sólido".

El acuerdo alcanzado, sujeto a la no oposición de los organismos correspondientes y que deberá ser aprobado por los órganos internos de Crédit Agricole y Grupo Cooperativo Cajamar, contempla la entrada de la entidad francesa en el accionariado de Banco de Crédito Social Cooperativo, a través de una ampliación de capital por importe de 150 millones de euros, que representa un 9,9 % del capital. Esta participación minoritaria de Crédit Agricole en BCC-Grupo Cajamar conllevará el nombramiento de un representante en el consejo de administración de BCC, de los 14 miembros que lo componen, una vez que se cierre la operación.

Aliado

A su vez, la entidad francesa se convertirá en aliado estratégico del Grupo Cajamar en el negocio bancario y de gestión de activos. Concretamente, en las áreas de gestión de activos, depositaría y custodia, 'leasing', 'factoring' y 'renting' para automóviles y bienes de equipo, uniéndose a la oferta de productos y servicios de otros partners, con los que cuenta en la actualidad.

La entrada en el accionariado de BCC por parte de Crédit Agricole "aportará sinergias y valor en el medio y largo plazo. En el corto, fortalecerá aún más su estructura de recursos propios, elevando el coeficiente de solvencia 'phased-in' del 16,6 % hasta el 17,1%. Y en el medio y largo, elevará el posicionamiento de las 18 cajas rurales de Grupo Cajamar en los segmentos comerciales del convenio".

Manuel Villegas, Olivier Gavalda, Manuel Yebra y Jérôme Grivet / Levante-EMV

Esta operación "acelerará el crecimiento y expansión de Grupo Cajamar, ya que favorece aún más su fortaleza y solvencia para abordar proyectos futuros", según una nota de la entidad española, que añade que la experiencia internacional del banco francés "enriquecerá el modelo de gobernanza, teniendo en cuenta el tamaño y diversificación de la entidad cooperativa francés. Crédit Agricole es el primer grupo cooperativo de crédito a nivel mundial y europeo, segundo banco de Europa por actividad minorista y el tercero por volumen de activos. Además, se sitúa entre los diez mayores grupos bancarios del mundo por tamaño de balance. Es, asimismo, el principal financiador de la economía francesa y un referente en banca universal, con actividad en 46 países".

Cajamar

Por su parte, Grupo Cooperativo Cajamar es el principal grupo bancario cooperativo de España y una de las 10 entidades significativas del país. A 31 de marzo de 2026, contaba con activos por importe de 64.678 millones de euros, un volumen de negocio gestionado de 113.647 millones de euros y una ratio de solvencia del 16,6 %. Tiene 1,8 millones de socios y presta especial atención al sector agroalimentario, donde tiene una cuota de mercado nacional del 16,4 %.

Grupo Cajamar tiene 5.243 empleados que ofrecen productos y servicios financieros a más de 3,9 millones de clientes a través de sus 944 oficinas y puntos de atención rural, 12 de los cuales son unidades móviles que prestan servicio en municipios de menos de 1.500 habitantes.

Valoraciones

Para Manuel Yebra, consejero delegado de BCC-Grupo Cajamar, “la incorporación como accionista de uno de los mayores grupos bancarios de Europa, que comparte la misma afinidad con el modelo de crédito cooperativo, aportará un nuevo impulso a nuestra estrategia de expansión y desarrollo, tanto territorial como en lo relativo a la amplitud y diversificación de la oferta de productos y servicios financieros dirigida a los más de 3,9 millones de clientes de Grupo Cooperativo Cajamar”.

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Por su parte, Olivier Gavalda, consejero delegado de Crédit Agricole S.A., señaló: “Este acuerdo con BCC-Grupo Cajamar permitirá a las líneas de negocio de Crédit Agricole S.A. seguir desarrollando sus actividades en España, ofreciendo a los clientes de Grupo Cooperativo Cajamar una gama más amplia de productos y servicios financieros”.