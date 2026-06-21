Acaba un curso. ¿Y ahora qué?

Cuando acaba un curso académico, se abre un tiempo de balance. Para el alumnado que ha superado una etapa formativa, para las personas que ya trabajan o quieren reorientar su camino, el final de curso no tiene por qué ser un punto final. Puede ser una oportunidad para mirar hacia adelante, identificar nuevos objetivos y decidir qué competencias es necesario reforzar para seguir avanzando.

En un contexto económico marcado por la transformación de los sectores, la digitalización y la necesidad de innovar, la Formación Permanente ya se ha convertido en una herramienta estratégica. Las Islas Baleares necesitan talento preparado, personas capaces de adaptarse a los cambios y perfiles con una formación especializada que responda a las demandas reales del mercado laboral.

En este escenario, UIBTalent, el área de formación avanzada y estudios propios de la Universitat de les Illes Balears gestionada por la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, actúa como un puente entre el conocimiento universitario y el entorno profesional. Su propuesta se dirige a personas con trayectorias diversas: tituladas que quieren profundizar en un ámbito concreto, profesionales en activo que necesitan actualizar conocimientos, personas con experiencia que quieren especializarse y perfiles que buscan mejorar su ocupabilidad.

La Formación Permanente permite responder a una pregunta cada vez más presente: ¿qué necesito aprender ahora para seguir creciendo? La respuesta no es igual para todo el mundo. Puede implicar adquirir competencias técnicas, entender nuevas metodologías, reforzar habilidades directivas, explorar ámbitos emergentes o consolidar conocimientos que ya forman parte de la experiencia profesional. Por eso, una oferta flexible y vinculada a la realidad del territorio resulta especialmente valiosa.

UIBTalent ofrece estudios propios de la UIB, másters de formación permanente, especialistas universitarios, expertos universitarios, microcredenciales universitarias, certificados de formación permanente y cursos de especialización profesional que permiten adaptar la formación a diferentes momentos vitales y profesionales. Más que acumular títulos, se trata de construir itinerarios coherentes con las necesidades de cada persona y con los retos que afrontan empresas, instituciones y entidades de las Baleares. Esta conexión entre universidad y sociedad es clave para el progreso de la isla, porque contribuye a retener y activar talento local, mejorar la competitividad del tejido productivo y hacer que el conocimiento llegue al entorno profesional.

Acabar un curso puede significar haber alcanzado una meta, pero también puede marcar el inicio de una nueva etapa. La Formación Permanente ofrece esta posibilidad: seguir formándose con criterio, rigor universitario y una mirada conectada con las necesidades del presente. UIBTalent te acompaña en este proceso. Consulta la oferta formativa del curso 2026/27 en su sitio web.