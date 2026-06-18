El Banco de España mantiene intactas sus proyecciones de crecimiento, aunque advierte "signos de desaceleración"

El Banco de España (BdE) ha mantenido sin cambios sus proyecciones de crecimiento de la economía española para este año y el próximo. Así lo atestigua el documento de Proyecciones macroeconómicas divulgado este jueves por la entidad presidida por José Luis Escrivá, que pronostica un crecimiento del PIB español del 2,3% para 2026 y del 1,7% para 2027. Estas cifras son idénticas a las ofrecidas por la institución hace tres meses, cuando realizó sus últimas previsiones.

"A pesar del deterioro del contexto internacional, la economía española mantuvo un sólido ritmo de crecimiento en el primer trimestre de 2026, si bien evidenció signos de desaceleración", apunta la institución en las notas adheridas a las proyecciones. De esta forma, el BdE apunta que el avance del PIB "alcanzó el 0,6% en términos intertrimestrales, en línea con lo proyectado en el ejercicio de previsiones de marzo y por debajo del crecimiento registrado en el último trimestre de 2025".

España duplicó el crecimiento de la UE

Además de sus clásicas proyecciones trimestrales, el BdE ha divulgado hoy su informe anual, que sirve como balance del desempeño de la economía española en 2025. En este documento, el organismo detalla que la economía española avanzó el doble que el conjunto de los Estados miembros de la UE, hasta el 2,8%, impulsada por la demanda interna privada. Sin embargo, factores como el empeoramiento del déficit comercial o el avance la inflación a causa de la guerra se erigen como "elementos de vulnerabilidad".

Con todo, el BdE ha sostenido que el entorno económico en 2025 y a principios de 2026 ha estado marcado "por un aumento de las tensiones geopolíticas y comerciales y por un progresivo debilitamiento del marco multilateral". Pese a esta coyuntura, el organismo ha apuntado que España, al igual que la Eurozona, afrontaron esta perturbación "desde una posición favorable, tras un 2025 caracterizado por el dinamismo".

La guerra de Irán pesa

Volviendo a las proyecciones, estas atestiguan que, pese a que la economía española sigue creciendo, la guerra entre EEUU, Israel e Irán, que ha provocado la más grave crisis energética de la historia según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), no ha sido suficiente para frenar en seco la expansión del PIB, aunque sí ha afectado sobre la estadística. "La ligera ralentización de la actividad se explica por la pérdida de dinamismo de la demanda interna —en particular, del consumo privado y la inversión—, mientras que el sector exterior contribuyó positivamente al crecimiento del PIB, como resultado de una contracción de las importaciones superior a la de las exportaciones", ha ahondado el BdE.

"El deterioro del contexto internacional implicaría un menor ritmo de crecimiento de la actividad en ambos años. Por otro, este impacto adverso se vería contrarrestado, en 2026 por una evolución de la actividad en el segundo trimestre algo superior a la prevista en marzo y, en 2027, por un mayor crecimiento de la población", pronostica la institución a medio plazo.

Alza de la inflación y cae la deuda pública

En cuanto a la inflación, la institución pronostica una tasa instalada en el 3,6% —cuatro décimas superior a la más reciente calculada por el INE— durante todo este año, mientras que de cara a 2027 se moderaría en un punto porcentual, al 2,6%. Estas proyecciones suponen un alza de 0,6 puntos en la de 2026 y otra más leve, de 0,1, de cara a 2027. "El aumento de la inflación previsto para 2026 —que la acerca al escenario adverso considerado en marzo— se debe principalmente a la revisión al alza de los supuestos relativos a los precios de la energía, así como a los mayores precios de los bienes industriales no energéticos y de los servicios", abunda el BdE.

En otro orden, la institución ha publicado a su vez sus proyecciones para la deuda pública. La cifra más reciente la sitúa en el 101,6% del PIB en el primer trimestre, 1,7 puntos porcentuales menos que en el mismo periodo del año anterior, aunque en términos absolutos marca récords de 1,740 billones de euros. De cara a 2027, el BdE prevé que la deuda pierda las tres cifras y caiga hasta el 97,9%, lo que supondría 2,8 puntos porcentuales menos que en 2025. Este objetivo, logrado a través de la revisión al alza del crecimiento del PIB, se encuentra en línea con lo marcado por el Gobierno.