Warsh estrena su mandato en la Reserva Federal sin elevar los tipos de interés y amplía la divergencia con el BCE

La primera prueba de fuego de Kevin Warsh al frente de la Reserva Federal (Fed) ha terminado con la decisión más clásica de un banquero central: no hacer nada. Con esta decisión, el hombre elegido por Donald Trump ha optado por el famoso “esperar y ver” y ha mantenido intactos los tipos de interés en el 3,50-3,75% sin grandes sorpresas para el mercado.

Con esta decisión, Warsh vuelve a la cúpula de la Fed tras consolidar la divergencia transatlántica en materia de tipos de interés con el Banco Central Europeo (BCE), entidad que optó por endurecer las condiciones monetarias la semana pasada. La Fed ha tomado otro camino con Warsh a la cabeza, cuya etapa arranca con una creciente división interna y una inflación en su nivel más alto en cerca de tres años.

El mercado ya daba por descontada una pausa en la política monetaria este miércoles. Según el indicador FedWatch, el mercado asignaba un 99% de probabilidad a que la Fed no moviera ficha en junio. Aunque los precios de la energía han impulsado al alza la inflación y han empezado a afectar a los consumidores, no se espera que la Fed modifique la trayectoria de los tipos a corto plazo. Esto se debe a que el empleo, el segundo pilar fundamental del mandato de la Fed, aún no se ha desviado por completo de su rumbo.

Las palabras de Warsh, brújula del mercado

Más allá de la decisión monetaria, los inversores esperan con ansiedad la primera rueda de prensa de Warsh en Washington, sobre las 14.30, hora de Washington. (20.30 horas en la España peninsular).

Gordon Shannon, socio y codirector de grado de inversión de la gestora TwentyFour Asset Management (Vontobel), ha explicado que la clave reside en el tono de Warsh en su primera cita con los medios. “La implicación del presidente Trump en el reciente nombramiento de Kevin Warsh como presidente de la Fed puede haber llevado a muchos a suponer que un miembro de tendencia moderada está tomando el control del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC)”, apunta. “Sabremos más cuando Warsh celebre su primera rueda de prensa”.

El acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán –aún pendiente de oficializarse— ha dado un respiro considerable al mayor banco central del mundo. Con la paz pactada entre Teherán y Washington, el mercado ha recortado las expectativas de una subida cercana del precio del dinero en Estados Unidos, a pesar de que la inflación se sitúa en el 4,2%. En este contexto, los responsables de la entidad monetaria han decidido esperar antes de intervenir en la economía que dirige el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La mayor amenaza ahora son los llamados efectos de segunda ronda, es decir, un repunte en costes corporativos. Aunque estas réplicas aún no han dejado cicatrices en la economía, la inflación en Estados Unidos entra en su quinto año por encima del objetivo del 2% que fija la Fed.