La alcaldesa Rebeca Pérez abandera una Murcia tecnológica con la innovación al servicio de las personas "sin renunciar a sus raíces"

El municipio de Murcia alardea de tener un gran motor económico gracias a su fortaleza agroalimentaria, pero quiere ampliar su capacidad económica y tecnológica poniendo su innovación al servicio de las personas aunque "sin renunciar a sus raíces". Así defendió la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, el modelo de transformación tecnológica de la ciudad durante su intervención en la mesa redonda 'Innovación aplicada para una economía más competitiva' dentro del III Foro Económico y Social del Mediterráneo, organizado por Prensa Ibérica.

El municipio busca seguir consolidándose como un referente en innovación "sin perder su identidad ni el componente humano", afirmó la regidora, que destacó que "la digitalización, la smart city en la que se ha convertido y todas las mejoras tecnológicas deben estar siempre orientadas al bienestar de las personas y a mantener el carácter humano de la ciudad".

Durante su intervención, destacó la apuesta del Ayuntamiento por la innovación como eje de desarrollo. "En Murcia hemos apostado decididamente por la innovación y la tecnología para liderarlas y ponerlas al servicio de los ciudadanos", señaló, añadiendo que "las ciudades que lideran son aquellas que tienen ideas, desarrollan proyectos y son capaces de ejecutarlos".

Destaca el impacto del futuro centro de microchips de Quantix, que generará más de 300 empleos cualificados

La regidora aseguró durante su intervención que las iniciativas impulsadas en los últimos años han permitido que "Murcia se esté consolidando como una ciudad referente en innovación tecnológica, situándose dentro del mapa de la soberanía tecnológica", un avance que calificó como "un logro muy importante para la ciudad".

"Si el talento crece, el municipio también"

Pérez situó el talento como uno de los pilares del crecimiento del municipio. "Es fundamental: si el talento crece, el municipio también crece", afirmó, acordándose también de la importancia de la colaboración público-privada como herramienta imprescindible para impulsar proyectos estratégicos como el que ha supuesto el desembarco de Quantix a Murcia.

Una iniciativa, tal y como explicó, que permitirá la creación de un gran centro de microchips que generará más de 300 empleos altamente cualificados, movilizará una inversión superior a los 40 millones de euros y tendrá un retorno económico cercano a los 800 millones de euros durante los próximos cinco años.

Referente en turismo inteligente

La alcaldesa también puso el foco en el desarrollo de un modelo de "tecnología con rostro humano" trasladado al ámbito turístico, en el que el municipio ha sido el mejor valorado de España por el Ministerio en tecnología aplicada al destino, una estrategia orientada a mejorar los servicios públicos, ofrecer experiencias más inmersivas a los visitantes e impulsar la rentabilidad del comercio local, especialmente a través de iniciativas vinculadas al talento y a las oportunidades para los jóvenes.

En la última ronda de intervenciones, Pérez dibujó su visión de la ciudad del futuro: "Imagino una Murcia acogedora, feliz" y que, sumando el factor tecnológico, será "una ciudad que habrá sabido adaptarse con equilibrio sin dejar a nadie atrás". Una fórmula que, a su juicio, permitirá que la séptima ciudad de España continúe siendo un referente "manteniendo siempre su componente humano".