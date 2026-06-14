Un foro para apelar al compromiso de todos

La expresión "descubrir el Mediterráneo" apela a la obviedad, al tópico e incluso a la simpleza. El "qué me dices si esto ya lo sabe todo el mundo". El Mediterráneo refleja en esta apelación lo conocido, la historia que nos ha reseguido desde nuestra niñez: egipcios, griegos, romanos, cartagineses… guerra y miserias; arte y progreso; riqueza y amor; deporte y turismo. Para muchos, es nuestra geografía, nuestra gastronomía y nuestro paisaje. Lo conocemos, saboreamos y sufrimos tanto que ¿para qué repetirnos?

Y, sin embargo, al Mediterráneo hay que seguir descubriéndolo. Mejor aún: redescubriéndolo. En medio de la complejidad del escenario actual, lleno de realidades tan diversas, donde se pasa de la tragedia a la fiesta en un suspiro, donde la naturaleza se rebela contra las excentricidades y abusos del ser humano, al Mediterráneo y a la sociedad que lo rodea hay que mantenerlos vivos, equilibrados, fuertes, sanos y ejemplares.

En 2024, el Grupo Prensa Ibérica, en colaboración con la Fundación Caixa y el inestimable apoyo de una larga lista de empresas patrocinadoras y personalidades de la sociedad civil y el ámbito político, inició un gran desafío con un centro de gravedad intelectual. Este es: el compromiso -a través de los nueve diarios (EL PERIÓDICO, Diari de Girona, Diario de Mallorca, Mediterráneo, Levante, Diario de Ibiza, Información, La Opinión de Murcia y La Opinión de Málaga) que juntos lideran el espacio comunicativo del Mediterráneo español- de encabezar el debate sobre los grandes temas que afectan actualmente a nuestro litoral. Los 1.200 kilómetros que van desde Portbou (Girona) hasta Tarifa (Cádiz), más las islas Baleares, que comprenden el 40% de la población de España y representan el 40% del PIB.

Empezaron así nuestras Olimpiadas. Todo un proceso de reflexión y análisis, catalizado por los ocho consejos locales que organizaron estos diarios, ya que Mallorca e Ibiza se unieron en su propósito. Personas, economía azul, energía industrial, requisitos hidrográficos, inmobiliario, infraestructuras, turismo y movilidad fueron los temas de estudio elegidos. Tras esas Olimpiadas, el recorrido previo, vinieron nuestros primeros Juegos Olímpicos: el primer Foro Económico y Social del Mediterráneo, celebrado en Valencia hace dos años, donde se unieron las exposiciones de estos consejos con las conferencias y diálogos con expertos de ámbitos muy diversos, incluyendo relevantes ponentes internacionales.

Desde el primer foro sobrevoló un propósito muy ambicioso: establecer no solo tesis, sino ofrecer soluciones susceptibles de ser ejecutadas por los representantes políticos y empresariales. El foro de Prensa Ibérica no nacía como una simple exposición de ideas que se olvidaban inmediatamente. Exigía un recorrido. Y, como medio de comunicación, la responsabilidad obligaba a seguir con el pico y la pala, insistir, tejer redes de encuentro y comprometerse . Acabó el primer foro y empezó el camino hacia el segundo, que se celebró en Málaga el año pasado.

La capital de la Costa del Sol es uno de los grandes éxitos del Mediterráneo; pero, asimismo, en ella ha empezado a observarse la dificultad que supone gestionar estar de moda. El segundo foro sirvió para apuntalar incluso más el debate sobre los efectos del cambio climático -con la dana de Valencia en el recuerdo- y la presión sobre el territorio. ¿Hay que empezar a pensar en reformular nuestras poblaciones y el litoral? ¿Dónde están los límites de la gestión pública?

Y es en la búsqueda de ejemplos prácticos, de casos, donde se ha amparado el camino hacia el tercer foro, que se inaugurará en el CosmoCaixa de Barcelona el próximo miércoles, 17 de junio. Durante los últimos meses, los consejos locales de los nueve periódicos han abordado casos prácticos en cada uno de sus territorios. En resumen: dónde está el problema y cómo se puede solucionar. Que el lema de este año sea el compromiso refuerza esta necesidad, ya no solo de dar testimonio y de generar conectividad, sino de seguir adelante. Solo así se ejerce el liderazgo.

Porque liderazgo es lo que requiere la gestión necesaria para abordar las transformaciones que requiere el mundo de la empresa y la sociedad. Para no caer en la complacencia, sin restar ni una coma a la necesidad de progresar. La tercera edición de la cita se celebrará en Barcelona una semana después de la emocionante e histórica bendición realizada por el papa León XIV en la Sagrada Família, en el centenario del fallecimiento del genio Antoni Gaudí. Un proceso continuado de transformación asentado en unas raíces indiscutibles y la capacidad de redescubrirse.