Musk busca las estrellas en Wall Street: cinco claves de la salida a bolsa de SpaceX, la mayor de la historia

El parqué neoyorquino contará con un nuevo integrante este viernes. Con la mirada puesta en las estrellas, SpaceX se dispone a aterrizar en Wall Street en una operación llamada a romper todos los récords bursátiles: aspira alcanzar una valoración de 1,77 billones de dólares (1,5 billones de euros) en una operación de 74.000 millones de dólares (63.586 millones de euros). Con esto, el grupo aeroespacial superaría ampliamente cualquier otro estreno en bolsa.

Además, para encaminar esta operación, Musk cuenta con las filas de la gran banca de Wall Street: Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup y JPMorgan lideran el proceso, según el folleto remitido a la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (SEC). En el Viejo Continente, la entidad que preside Ana Botín también ha logrado un asiento en el cohete: el Santander servirá de puente eventual para los inversores europeos.

Los neobancos han querido también sumarse a la fiesta. Tanto Trade Republic como Revolut permiten desde hace días a sus clientes acceder a la OPV de SpaceX antes de que se produzca, a través de contratos de suscripción de acciones. Así, ambas entidades buscan capitalizar la euforia inversora por la operación bursátil del año, por el momento.

Ya no es solo una empresa de cohetes

Pese a que SpaceX surgió como una empresa dedicada a diseñar y ensamblar cohetes para cumplir el sueño de expansión interplanetaria de Musk, el paso de los años ha provocado que la compañía vaya ganando derivadas hasta convertirse en una tecnológica con todas las de la ley. Los tres principales pilares de SpaceX a nivel empresarial son Starlink, su negocio de satélites para dar conexión a Internet en lugares remotos; Starshield, la rama a través de la cual ofrecen servicios al Pentágono; y xAI, junto con Grok, su división de Inteligencia Artificial, adquirida en febrero de 2026.

De estas tres ramas, la que contribuye con más fuerza al negocio de SpaceX es Starlink. En 2025, la compañía conectó a más de 4,6 millones de nuevos clientes, y expandió su servicio a 35 nuevos países. Según el portal estadounidense 'Satellite Today', Starlink se ha consolidado como el mayor motor del grupo: pese a que la matriz declaró 18.700 millones de dólares de ingresos en 2025, una pérdida neta de 4.900 millones, Starlink fue el mayor contribuidor de ingresos, con 11.400 millones, un 61% del total.

España, un eje clave para Starlink

Lo cierto es que Starlink está muy lejos de ser una solución de nicho, pensada para individuos o empresas que acostumbran a prodigarse en zonas remotas del planeta. Sin ir más allá, la compañía cuenta con una presencia considerable en el mercado español como operadora de servicios de red. Según los datos recopilados por 'BandaAncha.eu', Starlink sería la sexta operadora en España, con unos 525.000 usuarios únicos activos y una cuota aproximada del 1,24%.

Entre los clientes de Starlink en España, más allá de los ciudadanos, se encuentran administraciones, navieras o aerolíneas. El Ayuntamiento de Málaga, por ejemplo, instaló cinco nuevos accesos a internet mediante tecnología satelital para reforzar comunicaciones en emergencias, apagones o cortes generalizados de red. Según apuntó 'Cadena SER', el sistema demostró ser providencial durante el apagón del pasado año.

En el segmento marítimo, Satlink, una compañía española, se presenta como distribuidor oficial de Starlink. A través de la tecnología satelital, Satlink ofrece a sus clientes una conexión a Internet de alta velocidad aún estando en alta mar. Cualquier persona que haya subido a un barco sabe que el acceso a Internet es problemático, pero la conexión satelital de Starlink permite ponerle solución.

El pasado mes de noviembre, Starlink e IAG, la matriz de Aer Lingus, British Airways, Iberia, Level y Vueling, anunciaron un acuerdo para proveer de Internet de alta velocidad volando a miles de pies de altura. En su momento, Iberia informó de que el servicio sería gratuito para todos los clientes, y que las velocidades de conexión serían "tan buenas o mejores" como las de un WiFi doméstico.

Grok, el frente más incierto

Dentro del conglomerado de SpaceX, la rama empresarial con un mayor nivel de incertidumbre es, sin duda, xAI, con Grok, el chatbot de IA de Musk, como caballo de batalla principal. SpaceX adquirió la start-up de IA (que había sido fundada por Musk) en febrero de 2026, integrándola por completo en el gigante que es SpaceX.

Musk consideró que la fusión permitiría formar "el motor de innovación integrado verticalmente más ambicioso, tanto en la Tierra como fuera de ella", incluyendo IA, cohetes, internet espacial, comunicaciones directas a dispositivos móviles y la plataforma de información en tiempo real y libertad de expresión más importante del mundo.

Pese a que xAI cuenta con una valoración de 250.000 millones de euros, al igual que la gran mayoría de los laboratorios de IA, es deficitaria. La agencia de calificación crediticia Morningstar recogió que la start-up había perdidio 6.360 millones de dólares en 2025, con unos ingresos de 3.200 millones. Más allá, en 2026 la compañía perdió 2.470 millones sobre unos ingresos de 818 millones.

Más allá de las pérdidas, que ya de por sí representan una advertencia, los fondos invertidos en centros de datos, chips y energía representan una parte fundamental de los gastos de capital de SpaceX. Durante 2025, xAI llegó a 12.700 millones de gastos de capital, y solo en el primer trimestre de 2026 registraron 7.700 millones. Esta apuesta trata de igualar a gigantes como OpenAI y Anthropic, que libran una especie de carrera espacial de la IA en la que la innovación es el fin que justifica todos los medios, incluyendo gastos desenfrenados.

Turbulencias antes del despegue

Los analistas piden prudencia. Para Anthony Toupin, analista sénior de Edmond de Rothschild, la OPV de SpaceX está “rodeada de incertidumbre”. Toupin alerta de que la compañía de Musk estrena en bolsa con una valoración muy exigente, lo que obligará a la empresa a mantener ritmos de crecimiento muy elevados a lo largo de los próximos años para poder cumplir con las expectativas del mercado.

En paralelo, también destaca que SpaceX sigue dependiendo en gran medida de contratos públicos. Además, las cuentas de las ramas espacial y de inteligencia artificial (IA) del negocio siguen registrando pérdidas.

Valtteri Ahti, estratega jefe de la gestora nórdica Evli, también coincide en que la valoración de SpaceX es elevadísima. Y, al igual que Toupin, considera que xAI es el talón de Aquiles del grupo. "La división de IA empuja a la firma consolidada de SpaceX hacia los números rojos", destaca.

Desde J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management, el estratega Wolf von Rotberg también advierte que los títulos podrían vivir mucha volatilidad tras su estreno bursátil. Además, explica que una de las incógnitas centrales es si SpaceX logrará convencer al mercado de que es una compañía más que un gigante espacial. “Para cumplir las expectativas recogidas en el prospecto, la actividad de IA tendría que crecer de forma masiva en los próximos años”, añade. “Sin embargo, la competencia probablemente seguirá siendo intensa”.