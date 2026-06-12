IPC
La inflación de mayo se mantiene estable en el 3,2%, contenida por las medidas energéticas
Las rebajas de IVA a la luz y los carburantes, entre otras, han contribuido a suavizar el alza de los precios
La guerra entre EEUU, Israel e Irán, que acumula ya más de 100 días de duración, sigue haciendo mella en la inflación española, aunque el paquete de medidas implantado por el Gobierno ha logrado contenerla considerablemente. Tal y como se desprende de los datos divulgados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el IPC de mayo se mantuvo estable, en el 3,2%, el mismo dato registrado en abril y en la cifra adelantada, divulgada a finales de mayo.
Según los cálculos realizados por el Gobierno, el efecto de las medidas del Plan de Respuesta sobre la inflación general "es de una moderación algo superior a un punto porcentual". De esta forma, los precios en España se mantienen sin cambios ante la amenaza inflacionista que supone la crisis en Oriente Medio, que ha disparado al alza los precios del combustible y los alimentos. Sin embargo, en comparativa interanual, el precio de la electricidad ha experimentado un retroceso del -5,5%, y el gas del -9,7%.
"La apuesta de España por las renovables y la soberanía energética constituye un escudo frente al impacto de la guerra de Irán", ha valorado el Gobierno en un comentario frente a las cifras de inflación. "Esta estabilidad, en pleno shock energético, confirma que el Plan de Respuesta del Gobierno está cumpliendo su objetivo: amortiguar el impacto del shock externo sobre la inflación general y el poder adquisitivo de los hogares", amplía el Ejecutivo.
Pese a que los carburantes siguen presionados al alza en los mercados internacionales a causa del impacto de la guerra en Irán, las medidas implantadas están moderando el impacto. Estos exhiben una tasa de avance interanual del 15,87%, pero el Gobierno apunta que, sin las rebajas, esta se situaría cerca del doble.
En otro orden, la inflación subyacente, que excluye la energía y los alimentos no elaborados de la ecuación, ha ganado dos décimas desde abril, situándose en el 3%. Por otra parte, la inflación interanual de alimentos y bebidas no alcohólicas se ha moderado cuatro décimas, hasta el 2,2%, "por la evolución de las frutas y de las hortalizas, legumbres y patatas, lo que da un respiro directo a la cesta de la compra de los hogares".
(Habrá Ampliación)
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