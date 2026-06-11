Vivienda logra el respaldo unánime de las autonomías y da luz verde al reparto de 7.000 millones hasta 2030

El Gobierno ha logrado sellar un acuerdo poco habitual en materia de vivienda: el respaldo unánime de todas las comunidades autónomas al último Plan de Vivienda 2026-2030. Las comunidades han dado luz verde al acuerdo en la Conferencia Sectorial de Vivienda, desbloqueando, así, una inversión de 7.000 millones para los próximos cinco años. El plan llega días después de que el Ejecutivo comunitario alertará sobre la escasez de vivienda asequible en España en su lista de recomendaciones del último trimestre.

Un reparto liderado por Andalucía y Madrid

Las regiones con mayor población serán aquellas que reciben más fondos. Catalunya encabeza la lista y recibirá 1.015 millones, aunque se queda atrás de Andalucía (1.197 millones de euros) y la Comunidad de Madrid (1.113 millones de euros). Por detrás se sitúan la Comunitat Valenciana (798 millones), Galicia (45,6 millones) y Castilla y León (43,2 millones).

Otro objetivo de la nueva estrategia —de las cuales 4.200 millones de euros serán aportados por el Estado y 2.800 millones por las comunidades autónomas— es otorgar más protección a las viviendas. El 40% de esos fondos se destinarán a la construcción y la adquisición de viviendas, mientras que un 30% se dedicará a garantizar más protección a los colectivos con mayor necesidad. El 30% restante de ese 70% irá hacia la rehabilitación del parque de vivienda en el país.

La unanimidad ha sido uno de los focos de la reunión de este jueves. El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, ha trasladado este mensaje a la ciudadanía. “Distintas administraciones, de distinto color político, se han puesto de acuerdo en el principal problema que preocupa a la ciudadanía”, ha manifestado Lucas.

Más fondos para vivienda protegida

Además, otro aspecto del Plan Estatal de Vivienda es que aquellas viviendas construidas con fondos del plan tendrán que mantener de forma permanente su protección pública, por lo que las adjudicaciones serán sujetas a cláusulas anti fraudes con el motivo de reforzar la transparencia. Estos mecanismos también incluyen medidas que buscarán fomentar la cohesión territorial, además de favorecer el acceso a información transparente a través de un nuevo sistema de datos públicos.

La conferencia sectorial también contó con la participación del subsecretario de Vivienda y Agenda Urbana, Pablo Torres; el secretario general técnico, Pablo Moreno; la directora general de Vivienda y Suelo, Inés Sandoval; y la directora general de Planificación y Evaluación, Maríbel Vergara.