Repsol vende el 49% de una cartera renovable en España a Masdar por 150 millones

Repsol vende por 150 millones de euros el 49,99% de una cartera de energías renovables en España a Masdar, empresa propiedad de Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos, según ha informado la petrolera española a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La transacción valora la cartera en 849 millones de euros.

La cartera está formada por 705 megavatios (MW) de capacidad operativa, incluyendo 13 parques eólicos (402 MW) y seis parques solares fotovoltaicos (303 MW), que entraron en funcionamiento en 2025 y en el primer trimestre de 2026. Además, incluye más de 0,5 GW de crecimiento potencial de proyectos de hibridación, que comprende eólica, solar y almacenamiento en baterías.

La operación, sujeta a las aprobaciones regulatorias habituales, se prevé que cierre a finales de 2026 y forma parte de la estrategia de la empresa en energías renovables, que está orientada a "optimizar la estructura financiera del negocio, acelerar el crecimiento junto a socios estratégicos y rotar parte de su cartera de activos".

Se trata de la octava rotación de activos renovables realizada por Repsol, que suma un total de 3.850 MW, tanto en España como en Estados Unidos. Actualmente, la petrolera cuenta con 6 GW de capacidad renovable en operación. Repsol entró en el negocio de la generación eléctrica en 2018, con la compra de Viesgo, y desde entonces se ha extendido por España, Estados Unidos, Chile, Italia y Portugal.

La compañía que dirige Josu Jon Imaz estima que esta transacción supondrá una reducción de la deuda neta del grupo de 700 millones de euros y que no tendrá un impacto significativo en la cuenta de resultados.

En el marco de la operación, Repsol cerró en diciembre de 2025 una financiación sindicada de 550 millones de euros para el portfolio, otorgada por Banco Sabadell, Abanca Corporación Bancaria, CaixaBank, BNP Paribas, UniCredit Bank y el Instituto de Crédito Oficial (ICO