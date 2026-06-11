El Ibex 35 abre con un alza del 0,81% pendiente de la decisión del BCE

El Ibex 35 ha iniciado la sesión bursátil de este jueves prácticamente plano, con una subida del 0,07%, lo que le ha llevado a situarse en los 18.155,1 puntos, en una apertura influida de nuevo por los precios del petróleo Brent, que están superando los 93 dólares el barril ante el "cierre" del estrecho de Ormuz "a todo tipo de embarcaciones", petroleros y buques mercantes anunciado por Irán.

No obstante, pasados los primeros compases de la apertura, y en torno a las 9.15 horas de la mañana, el selectivo madrileño ampliaba su subida hasta el 0,53%, llegando a superar los 18.200 enteros (18.248,7 puntos), impulsado principalmente por Inditex, que crecía casi un 4%.

El Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, uno de los principales mandos del Ejército de Irán, anunció el miércoles el "cierre" del estrecho de Ormuz "a todo tipo de embarcaciones", petroleros y buques mercantes inclusive, poco después de que el Ejército de Estados Unidos lanzase, por segunda noche consecutiva, una oleada de ataques contra distintos puntos de la República Islámica.

"Ante el inicio de los ataques del Ejército agresor de ese país --Estados Unidos-- contra algunas regiones del sur de la provincia de Hormozgan, a partir de este momento, debido a la inseguridad en la región, se declara el estrecho de Ormuz cerrado al tráfico de cualquier tipo de embarcación, incluidos los petroleros y los buques mercantes, y se verá afectado cualquier tipo de tráfico", anunció el cuartel en un comunicado recogido por la agencia de noticias Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria.

Las noticias sobre Ormuz han impulsado al alza el precio del petróleo, aunque de forma moderada. Así, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, cotizaba sobre los 93,4 dólares en la apertura de las Bolsas europeas, tras crecer un 0,3%, en tanto que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se negociaba sobre los 90,5 dólares después de avanzar un 0,6%.

Además de los acontecimientos en Oriente Próximo, los inversores estarán pendientes este jueves de la reunión del Banco Central Europeo (BCE), respecto a la que el mercado apunta de manera mayoritaria a una subida de los tipos de interés como medida para atajar la inflación creciente provocada por la guerra en Irán, que se extiende ya por más de tres meses. Éste sería el primer aumento de los tipos que ejecuta el BCE desde septiembre de 2023.

Además, hoy el Comité Asesor Técnico (CAT) del Ibex tiene previsto reunirse en el que será su tercer encuentro en 2026 con la vista puesta en la compañía especializada en ingeniería y construcción de infraestructuras para el sector del petróleo y del gas Técnicas Reunidas, que se postula como favorita para entrar en el selectivo nacional.

En el arranque de la sesión de este jueves y entre los valores con mayores ascensos, destacaba ACS, con una subida del 1,7% en los primeros minutos, que en torno a las 9.15 horas se ampliaba al 3,48%. Le seguían Repsol (+1,6%) y Arcelormittal (+0,9%). En el lado contrario, IAG y Grifols retrocedían un 0,8% y Aena, un 0,6%.

El resto de las principales Bolsas del Viejo Continente comenzaba la sesión de hoy con signo mixto, puesto que Fráncfort decrecía un 0,2%, mientras que París se alzaba un 0,1% y Londres un 0,2%, al tiempo que Milán subía un 0,4%.

Entre tanto, en el mercado de divisas, el euro subía frente al dólar hasta intercambiarse por 1,1548 'billetes verdes', mientras que el interés exigido al bono español a diez años ascendía hasta el 3,521%.