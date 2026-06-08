España vuelve a aplazar la vuelta de los residuos nucleares que mandó a Francia y acumula ya 20 años de retraso

España mandó a Francia hace más de tres décadas residuos radiactivos procedentes de la accidentada central nuclear de Vandellós I (Tarragona), que cerró de manera precipitada en 1989 tras el incidente nuclear más grave de la historia del país por un incendio. El Gobierno activó el año pasado el proyecto para construir un almacén temporal en los propios terrenos de la planta tarraconense y con ello poder traer de vuelta todos los deshechos nucleares.

El plan del Gobierno pasaba por que el nuevo cementerio nuclear temporal de Vandellós I estuviera operativo en 2027 y poder repatriar los residuos desde Francia en 2028. Pero los plazos no se van a cumplir y vuelve a aplazarse el retorno. Otra vez. Y la operación para hacer regresar los deshechos acumulará un retraso de dos décadas en relación a la primera fecha programada inicialmente.

El proyecto para levantar un almacén temporal en la central de Vandellós I ya cuenta con el aval del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y con la declaración de impacto ambiental del Gobierno, pero la sociedad pública Enresa -encargada de gestionar los residuos radiactivos- no prevé activar la licitación pública para iniciar los trabajos de construcción de la instalación hasta la segunda mitad de 2027, con un año de retraso frente al plazo programado hasta ahora. según confirman fuentes oficiales a EL PERIÓDICO.

La previsión que manejaba el Gobierno era que el concurso en busca de empresas especializadas para la construcción se abriera este mismo año. Y, contando que los trabajos de construcción y las pruebas posteriores se alargarán durante 18 meses, estaba previsto que el nuevo almacén estuviera operativo a finales de 2027, con el objetivo de iniciar la repatriación de los residuos radiactivos guardados en Francia ya en 2028. Todos esos plazos se demorarán.

“Se prevé que el retorno de los residuos se inicie a finales de 2029 o principios de 2030, en cualquier caso, dentro del compromiso establecido con Francia de ser retornados antes del 31 de diciembre de 2031”, apuntan fuentes de Enresa sobre los nuevos plazos. “Para poder llevar a cabo la construcción, además de disponer de la autorización ambiental y de la autorización de ejecución y montaje del almacén temporal, es necesario adaptar el proyecto constructivo a las condiciones establecidas en dichas autorizaciones. Asimismo, debe completarse toda la tramitación requerida por la Ley de Contratos del Sector Público, que incluye, entre otros aspectos, la supervisión externa del proyecto constructivo y la aprobación del gasto por parte del Consejo de Ministros”, justifican.

Un almacén para 50 años

Los residuos traídos desde Francia permanecerán en el almacén temporal en las inmediaciones del antiguo reactor de Vandellós I durante casi medio siglo, hasta que en 2073 esté ya operativo el cementerio nuclear definitivo (denominado almacén geológico profundo, AGP), que guardará toda la basura nuclear de las centrales españolas para siempre.

El antiguo reactor accidentado de Vandellós I fue desmantelado parcialmente entre finales de los noventa y los primeros dos mil, ahora está cubierto por un sarcófago de hormigón en estado de latencia y así seguirá hasta que se inicien los trabajos para su desmantelamiento total, en principio, en 2030 y que se alargarán durante 15 años. España está obligada a traer de vuelta los desechos nucleares que envió a Francia tras el accidente, pero lleva años acumulando retrasos y sin cumplir el compromiso firmado. Y ahora vuelve a retrasarse.

Inicialmente estaba previsto repatriar los desechos en 2010, luego en 2015, el último plazo fijado era para mediados de 2017… Pero los retrasos que fue acumulando el antiguo proyecto de construir un solo almacén temporal centralizado en Villar de Cañas (Cuenca) para todos los residuos nucleares de alta actividad fue postergando ese traslado, hasta que el Gobierno de Pedro Sánchez dio carpetazo definitivo al plan de tener un único silo en el país. Ahora el plan de repatriación acumulará un retraso de dos décadas.

El nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) aprobado por el Ejecutivo contempla ahora la construcción de siete almacenes temporales, uno para cada reactor del país. Y entre ellos, se encuentra el almacén para Vandellós I, con el objetivo de que estuviera operativo en 2027 y así iniciar la repatriación de los residuos desde Francia el año siguiente. Pero todo volverá a demorarse.

Enresa ha solicitado al Gobierno permiso para una modificación del plan para repatriar los residuos de Vandellós I desde Francia, para adaptarlo a la nueva normativa de la UE. Una reforma que implica un nuevo tratamiento que permitirá una reducción del número de cápsulas que contendrán los deshechos (que pasan de 92 a 80 recipientes) y del número de contenedores que se utilizarán (de 4 a sólo 3).

Penalización millonaria

Por la propia tipología de los residuos generados por Vandellós I, el combustible se enviaba a Francia para ser reprocesado. Los costes totales por el acondicionamiento de los residuos en Francia (reprocesado, densificación, transporte, almacenamiento y los propios contenedores) ascienden ya a más de 800 millones de euros. Madrid y París han tenido que ir ampliando y modificando los contratos para que los residuos radiactivos siguieran en las instalaciones del grupo Orano (antigua Areva) en La Hague, en Normandía, por los retrasos para poder repatriarlos.

Unos aplazamientos que han hecho que España tenga que pagar penalizaciones millonarias por incumplir su compromiso de repatriación y para ir ampliando el tiempo en que Francia guarda los residuos. Enresa lleva casi nueve años, desde el 1 de julio de 2017, pagando una sanción a la compañía francesa Orano por no repatriar a España a tiempo los residuos de Vandellós. España ya ha pagado en este tiempo más de 260 millones de euros por estas penalizaciones, y seguirá abonándolas tres o cuatro años más. La indemnización se va ajustado anualmente, y el año pasado ascendía a casi 85.200 euros al día. Se trata de una suerte de fianza que será devuelta a España una vez que los residuos vuelvan a Tarragona.