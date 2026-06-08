Tecnología militar
Escribano (EM&E) suministrará 47 estaciones navales a la Marinha Portuguesa
La compañía española logra su primer contrato de esta envergadura a través de la agencia de compras de la OTAN y refuerza su posición en defensa naval internacional
Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) suministrará 47 estaciones de armas navales a la Marinha Portuguesa a través de la Agencia de Apoyo y Adquisiciones de la OTAN (NSPA, por sus siglas en inglés), según informó este lunes la compañía española.
La adjudicación supone un paso estratégico para la empresa especializada en innovación y tecnologías de defensa y seguridad, al tratarse del primer contrato de esta envergadura que gestiona a través de la NSPA. Según EM&E, esta operación refuerza su posición como socio internacional de referencia en el ámbito de la alta tecnología aplicada a la defensa naval.
El contrato se desarrollará en dos fases e incluye la entrega de distintas unidades de los sistemas Sentinel 2.0 y Sentinel 30, estaciones de armas de calibre 12,7 milímetros y 30 milímetros, respectivamente.
La compañía ha destacado que este suministro a la Marinha Portuguesa refleja su compromiso con el desarrollo de soluciones tecnológicas orientadas a reforzar la soberanía estratégica europea. Asimismo, considera que el contrato demuestra que sus sistemas cumplen con las necesidades y requisitos técnicos y operativos exigidos por la OTAN.
EM&E también ha subrayado que esta adjudicación consolida su trayectoria en el ámbito naval. Sus sistemas llevan años en servicio en distintos buques de la Armada Española y forman parte, además, de diversos proyectos internacionales.
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