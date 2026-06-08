Aviso de la UE: multas por llevar esta cantidad de efectivo en vacaciones sin este formulario

Con la llegada del verano a la vuelta de la esquina, familias, parejas y grupos de amigos comienzan a organizar sus viajes por todo el mundo. Preparan la ropa, reservan hoteles o apartamentos y planifican los monumentos que desean visitar. Sin embargo, muchos pasan por alto un factor clave: la cantidad de dinero en efectivo que llevarán durante el viaje. Este descuido puede acabar saliendo caro y, en algunos casos, derivar en sanciones económicas importantes.

Para responder a esta incógnita, la Unión Europea ha publicado un comunicado en el que lo explica todo. De hecho, no solo se centra en la cantidad permitida de efectivo que se puede entrar en la UE o con la que se puede salir de ella; también aclara cómo estar seguro con la cantidad de efectivo que se transporta al viajar por la propia UE.

Formulario de declaración

Para ello, el comunicado explica que "dado que no existen normas a escala de la UE para viajar con dinero efectivo entre los países que la componen, consulta siempre antes de viajar con las autoridades aduaneras locales de los países de partida y de llegada, así como de los países de tránsito".

Por lo que hace al exterior de la Unión Europea, si se quiere entrar en la UE o salir de ella con 10.000 euros en efectivo, o su equivalente en otras divisas, se debe declarar a las autoridades aduaneras del país de la UE en el que se entre o del que se salga, utilizando el formulario de declaración de efectivo de la UE, ubicado en el Anexo 1 del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/776 de la Comisión, de 11 de mayo de 2021.

Materias primas que incluye la normativa

Dentro de esta normativa, también se incluye la situación de llevar una o varias de las siguientes materias primas: billetes y monedas, incluidas las monedas que ya no están en circulación pero que han sido aceptadas para el canje por los bancos; efectos negociables al portador, es decir, cheques y cheques de viaje, pagarés u órdenes de pago firmadas pero sin un beneficiario designado; monedas con un contenido de oro del 90 %, como mínimo; y oro sin acuñar, en forma de lingotes o pepitas, con un contenido de oro del 99,5 %, como mínimo.

Además, la UE advierte que "si no presentas la declaración de efectivo o si esta es incorrecta o está incompleta, te impondrán sanciones. Recuerda que las autoridades aduaneras también pueden hacer controles individuales, o de tu equipaje o vehículo. Las autoridades aduaneras también intervendrán cuando existan indicios de que el efectivo está vinculado a una actividad delictiva, incluso si el importe es inferior al umbral de 10.000 euros".

Sanciones efectivas y proporcionadas

Sobre las multas, es importante saber que cada Estado miembro fijará las sanciones que aplicará en caso de incumplimiento de la obligación de declarar el efectivo acompañado o de la obligación de informar del efectivo no acompañado. Aunque no se sabe el importe fijo, desde la UE se asegura que las sanciones serán efectivas, proporcionadas y disuasorias.

Finalmente, la UE especifica que "las autoridades aduaneras también pueden exigir una declaración informativa del efectivo si una suma de un valor igual o superior a 10.000 euros entra o sale de la UE por correo, o transportado como mercancía o mediante servicios de mensajería. En este caso, el remitente o el destinatario, o sus representantes, deben presentar una declaración informativa en un plazo de 30 días desde la petición de las autoridades aduaneras".