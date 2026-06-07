Miquel Amorós Puig: «La UIB orienta desde edades tempranas hasta el acceso al mercado laboral»

¿De qué se ocupa PortUIB? ¿Cuál es su cometido?

PortUIB está constituido como Oficina desde 2022, pero nació en 2003 como un programa de orientación y transición a la universidad articulado a través de una comisión mixta entre la Conselleria de Educación y Universidades y la UIB. El objetivo era (y sigue siendo) dar a conocer la Universitat de les Illes Balears y, por otro lado, facilitar -actuando como puente- la coordinación entre la universidad y los centros educativos. Desde 2022, por lo tanto, estamos integrados en el organigrama de la UIB. Pensamos que la orientación debe ser lo más abierta posible. Por ejemplo, este año hemos puesto en marcha, a través del Consell Social de la UIB, una iniciativa a través de la cual 75 alumnos vinieron al campus a participar en las jornadas de Portes Obertes potenciales estudiantes del resto de islas (Menorca, Ibiza y Formentera), y el resultado fue muy satisfactorio.

¿Qué evolución ha seguido este servicio desde los inicios y hasta la actualidad?

Nació como un programa para dar orientación principalmente a alumnos de cuarto de ESO, Bachillerato y ciclos formativos de grado superior, pero hace ya varios años llegamos a todas las etapas educativas desde segundo de Primaria, ESO, Bachillerato, ciclos formativos e incluso a para escuelas de adultos y familias. Así, a lo largo de los años hemos conseguido llegar a un número cada vez mayor de estudiantes. El balance es muy positivo, porque hemos crecido desde el punto de vista de reconocimiento (ahora somos una Oficina) y también hemos crecido en actividades. Empezamos con pocas actividades que se limitaban a charlas de orientación en centros educativos, para alumnos de cuarto de ESO y Bachillerato, mientras que en la actualidad organizamos también talleres, jornadas de puertas abiertas, programas formativos, visitas al campus y actividades de verano para todas las etapas educativa , así como actividades para familias. En definitiva, se trata de avances firmes hacia una orientación más inclusiva, temprana y de calidad. La premisa es que la orientación debe estar abierta a todo el mundo.

¿Ha cambiado la forma de transmitir el mensaje?

Sí, ha evolucionado de manera significativa. Ha cambiado en el sentido de que antes se daban las típicas charlas de acudir a un centro y dar a conocer los grados universitarios. Ahora, además de ello, se ha enriquecido con la incorporación de olimpíadas, concursos, talleres prácticos y actividades mucho más dinámicas, interactivas y experienciales A través de esos talleres, se capta la atención de los jóvenes e incluso de los niños en edades tempranas. En este sentido, debe destacarse el papel y la colaboración de los alumnos-colaboradores de los diferentes grados (de segundo, tercero y cuarto curso) —ello les computa como créditos académicos—,que acercan la universidad a alumnos de ESO y Primaria de una forma cercana y auténtica. Apostamos por una orientación continua: desde edades tempranas hasta el acceso al mercado laboral.

¿Cómo se distribuyen en el calendario todas las acciones de orientación?

Las actividades comienzan en octubre y terminan en junio, y hablamos de presentaciones virtuales, charlas en los centros sobre las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), charlas de motivación, jornadas de Portes Obertes y actividades que dan a conocer el campus de la UIB y sus sedes universitarias. Además, en las encuestas, observamos con satisfacción y orgullo los resultados de todas esas acciones en conjunto: un alumno cuenta que una charla de determinado profesor de la universidad en su centro le abrió los ojos sobré qué estudiar; también está el caso de alumnos matriculados en la UIB que acudieron al campus de la universidad cuando cursaba Primaria, y que ello le impulsó a matricularse aquí. La casuística en este terreno es muy variada.

Hablando de orientación, ¿qué importancia tiene el rol que desempeñan los orientadores en los centros?

Consideramos que, en este proceso de orientación, los centros educativos, y en especial sus orientadores, desempeñan un papel fundamental, ya que conocen de primera mano a los estudiantes, sus capacidades e intereses. En PortUIB estamos en contacto permanente con los orientadores; organizamos reuniones mensuales en las que compartimos informaciones y actividades previstas y recogemos sus aportaciones. Esta colaboración resulta clave para ajustar nuestras acciones a la realidad del alumnado; de hecho, la propia web SeràsUIB se ha construido teniendo en cuenta sus sugerencias, por lo que no es una herramienta estática, sino en constante evolución. También son importantes las familias, con quienes interactuamos mediante charlas y diversas actividades, con el objetivo de que estén bien informadas. Orientar no es sólo dar a conocer los estudios universitarios, es acompañar a cada estudiante, resolver sus dudas y abrirle las puertas de la universidad.

¿Cuáles son las principales dudas que expresa el alumnado antes de estudiar en la UIB?

Lo que más preocupa, sin duda, son las notas de corte, una cuestión que viene con mucha obsesión. Y nosotros siempre trasladamos al alumnado de cuarto de ESO que todavía deben hacer el Bachillerato o un ciclo formativo de grado superior, y que éste tiene un peso muy importante a la hora de acceder a la Universidad. Nosotros les recordamos que, en la medida de lo posible, disfruten estudiando, y les subrayamos que la nota de corte, que tanto les preocupa, se corresponde con la nota del último alumno del año anterior. La entrada o no a determinado grado universitario estará siempre en función de la oferta y la demanda.

¿Existen muchas dudas sobre qué grado escoger entre el alumnado antes de matricularse?

La toma de decisiones sobre qué estudios elegir es cada vez más compleja, ya que en ella influyen múltiples factores: los intereses y deseos del alumnado, las notas de acceso —que, en muchos casos, condicionan las opciones—, el entorno familiar o la amplia y diversa oferta académica existente. Por ello, hoy más que nunca, resulta fundamental contar con una buena orientación. Es cierto que algunos estudiantes lo tienen muy claro, especialmente en estudios de carácter más vocacional; sin embargo, en muchos otros casos surgen dudas e incertidumbres. Desde PortUIB realizamos un esfuerzo importante para acompañar este proceso, aunque también somos conscientes de que, en determinadas situaciones, se requiere una orientación más individualizada y en ese sentido es clave el papel de los orientadores de los centros educativos.

Más allá de los propios estudios, ¿qué oportunidades tiene actualmente un estudiante cuando se matricula en la UIB?

Son muchos los aspectos a destacar y a tener en cuenta en este sentido. Uno de ellos es, sin duda, el privilegiado entorno natural de la UIB y el hecho de ser la universidad pública de la Comunidad. Además, no solo el campus, sino también las sedes universitarias en las islas constituyen entornos de gran valor que merece la pena conocer y aprovechar. Por otra parte, la UIB destaca por su accesibilidad (a pesar de que la mayoría de alumnos llega en coche, el metro y el bus son opciones muy válidas). De igual modo, ponemos en valor las instalaciones deportivas (cuando visitan CampusEsport, los alumnos quedan maravillados), y la Residencia de Estudiantes, especialmente a futuros alumnos de Menorca, Ibiza y Formentera y del resto del Estado. Informamos asimismo de las actividades culturales (de la Coral universitaria, por ejemplo, o de la amplia red de bibliotecas), del papel del Consell d’Estudiants y de las diferentes asociaciones constituidas (por ejemplo, de oratoria o de castellers). La UIB es una universidad en la que el alumnado recibe en todo momento una atención directa por parte del profesorado. Además, existen los programas de movilidad e intercambio, los de cooperación al desarrollo y las prácticas externas: tanto curriculares como extracurriculares a través del Departamento de Orientación e Inserción Profesional (DOIP), que también permite al alumno conocer tanto empresas de la Comunidad Autónoma como de toda España. En definitiva, la UIB ofrece una experiencia universitaria completa, orientada al desarrollo académico, personal y profesional.

¿Recibe alguna atención el alumnado recién graduado en la UIB?

Por supuesto que sí. De hecho, el lema ‘SempreUIB’ implica ‘ligar’ a los alumnos y exalumnos con la Universidad de manera permanente. Así, cuando un alumno ha finalizado el grado universitario, la UIB no le deja abandonado a su suerte. En este sentido, la Fundación Universidad-Empresa de les Illes Balears (FUEIB), donde se integra el Departamento de Orientación e Inserción Profesional (DOIP), entre otros, realiza una función muy importante. De hecho, les insistimos a los alumnos de segundo de Bachillerato que se pueden apuntar en el DOIP desde primer curso del grado que cursen. También se les hace saber que existe UIBTalent, que engloba másteres y posgrados; asimismo, pueden encontrar UIBEmprèn, referido a la faceta de emprendimiento. En definitiva, la UIB apuesta por una orientación continua: desde edades tempranas hasta el acceso al mercado laboral.

Cómo hacer amigos, una preocupación

Para la gran mayoría de estudiantes -si no todos-que se incorporan año tras año a la Universitat de le s Illes Balears (UIB) se abre una ‘vida nueva’, llena de expectativas, de ilusiones... , pero también de algún miedo o preocupación.

Una de esas preocupaciones mayúsculas, a tenor de la experiencia de Miquel Amorós, es «cómo hacer amigos». Según Amorós, es de las preguntas recurrentes que formula el alumnado de Bachillerato en las charlas informativas que reciben.

En este sentido, en mayo, PortUIB desarrolla una actividad que está teniendo muy buena aceptación. Se denomina De tu a tu, y en ella alumnos que están cursando determinado grado hablan virtualmente con alumnos de segundo de Bachillerato, «para responder directamente a los futuros estudiantes de la UIB y así cerrar el ciclo».

Por otra parte, según el propio Amorós, desde la Oficina del Programa de Orientación y Transición a la Universitat que él mismo coordina, «hemos editado en los últimos años mucho material de orientación no solo para futuros alumnos, sino también para familias, porque constatamos que muestran una mayor implicación respecto de los estudios universitarios de sus hijos. Esta cuestión ha variado enormemente con el paso de los años: actualmente, las familias están muy integradas en el sistema educativo. Es un cambio muy importante que puede observarse fácilmente;por ejemplo, a través de la participación en las actividades para familias que organizamos, que -por esa misma razón- también se han ampliado. La universidad ha entrado en las casas».