El PIB de la Eurozona cayó un 0,2% en el primer trimestre, arrastrado por el desplome de Irlanda (-12,1%)

El Producto Interior Bruto (PIB) de la Eurozona se contrajo un 0,2% en el primer trimestre de 2026, que incluyen el impacto sufrido por la guerra entre EEUU, Israel e Irán, que ya va camino de los 100 días de duración. Pese a que el conflicto ha supuesto un factor desacelerador para la economía europea, el mayor freno ha sido el desempeño de Irlanda, cuyo PIB ha caído un 12,1% en estos meses. Así se desprende de los datos divulgados hoy por Eurostat, la oficina estadística comunitaria

De hecho, descontando el impacto del país insular, la economía de la Eurozona habría crecido un 0,1% en los tres primeros meses del año, pero al incorporar el dato de Irlanda, ha terminado girando tres décimas a la baja, cerrando con una caída. Con todo, se trata de la primera contracción de la economía de la zona Euro desde finales de 2022, cuando cayó un 0,1%. Además, se trata de la segunda mayor desde el segundo trimestre de 2020, con un desempeño indudablemente influenciado por los efectos de la pandemia de Covid-19.

La UE crece

En cuanto a las cifras de todos los miembros de la UE, pues la Eurozona excluye a países como República Checa, Dinamarca, Hungría, Polonia, Rumanía y Suecia, Eurostat también ha revisado a la baja, con una caída del PIB del 0,1%, una décima menos que la Eurozona. En el último trimestre de 2025, la economía europea creció un 0,2%.

Atendiendo a los países con mejor desempeño, Dinamarca (+1,9%) registró el mayor aumento del PIB respecto al trimestre anterior, seguida de Estonia y Malta (ambas con un +1,1%). Por otra parte, la mayor caída es la de Irlanda, cuya economía se ha contraído un 12,1%. El segundo país por la cola es Lituania (-0,3%), seguido de Suecia (-0,2%) y Francia (-0,1%).

Ampliando el descalabro de Irlanda, la agencia de noticias del país RTÉ ha informado de que la oficina estadística irlandesa achaca la revisión excepcional de los datos "a la incorporación de datos relativos a las empresas multinacionales, que tienen un peso significativo en la economía irlandesa". "Si se excluye el efecto del PIB irlandés, el crecimiento de la zona Euro se mantiene notablemente estable, en torno al 0,2 % por trimestre", señaló Rory Fennessy, de Oxford Economics.

España sigue enchufada

Entre las mayores economías de la Eurozona, España sigue mostrando el mejor comportamiento. El PIB de nuestro país creció un 0,6% respecto al trimestre anterior, el doble que Alemania e Italia y en contraste con la contracción registrada en Francia. Eurostat tiene también por costumbre medir el crecimiento del PIB de EEUU, como referencia internacional. De esta forma, la economía del país creció un 0,4% respecto al trimestre anterior. Comparando la cifra con la del primer trimestre de 2025, el aumento es del 2,6%.

En otro orden, Eurostat ha divulgado a su vez las cifras de empleo desestacionalizadas de la Eurozona y la Unión Europea. Así, en el primer trimestre de 2026, había 221,2 millones de personas empleadas en la UE, de las cuales 176,3 millones se encontraban en la zona Euro. Estos datos muestran que el número de personas empleadas aumentó un 0,1% en la zona Euro y se mantuvo estable en la UE, en comparación con el trimestre anterior. En el cuarto trimestre de 2025, el empleo había aumentado un 0,2% en ambas zonas.

Las horas trabajadas han experimentado un vuelco en el último trimestre. Estas disminuyeron un 0,2% tanto en la zona Euro como en la UE durante el primer trimestre de 2026, en comparación con el trimestre anterior. Si se atiendo al mismo trimestre del año anterior, las horas trabajadas aumentaron un 0,4% tanto en la zona Euro como en la UE.

Los Estados miembro que más tiraron del empleo en Europa durante el primer trimestre fueron Lituania (+1,8%), Malta (+1%) y Estonia (+0,9%). Por otra parte, los más perjudicados fueron Rumanía (-1%), Irlanda (-0,8%) y Portugal (-0,4%).